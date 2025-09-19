Bankaların yıllık kredi kartı aidatları, milyonlarca tüketiciyi doğrudan ilgilendiren bir sorun olarak gündemdeki yerini koruyor. Son dönemde bir müşteri, kartına yansıtılan aidatı fark ederek bankasını aradı ve müşteri temsilcisine bağlanmadan otomatik sistem üzerinden iade işlemini gerçekleştirdi. Bu durum, bankaların aidat uygulamalarını yeniden tartışmaya açtı.

AİDATLAR HUKUKİ TARTIŞMALARDA

Türkiye’de kredi kartı aidatları ve çeşitli kesintiler, uzun süredir yargıya taşınan bir konu. Tüketici Hakem Heyetleri ve Yargıtay’ın geçmişte verdiği kararlar, tüketicilerin haklı olduğunu ortaya koymuş olsa da bankaların bu uygulamaları sürdürmesi dikkat çekiyor.

“İTİRAZ ETMEZSENİZ TAHSİL EDİLİR”

Müşterinin, bildirimsiz yapılan kesintiyi sorgulaması üzerine banka yetkilisinin verdiği yanıt tartışmaları büyüttü:

"Her yıl bu ücret kartınıza yansıtılır. Eğer itiraz etmezseniz bu ücret sizden alınır. Bununla ilgili size bir bildirim yapılmaz."

Bu sözler, fark edilmeyen aidatların otomatik olarak tahsil edildiğini gözler önüne serdi.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Tüketici örgütleri, milyonlarca kart sahibini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Uzmanlar, bankaların aidatsız kart seçeneği sunmakla yükümlü olduğunu hatırlatıyor ve ekliyor: “Ekstrelerinizi mutlaka kontrol edin, itiraz hakkınızı kullanın.”