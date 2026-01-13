Bankacılık sisteminde kredi notu, sadece borç ödeme alışkanlıklarınıza değil aynı zamanda "borçlanma kapasitenizi nasıl yönettiğinize" de bakıyor. Milyonlarca kişi, kredi kartı limitini son kuruşuna kadar doldurup ardından ekstre tarihinde borcun tamamını kapatsa da kredi puanının neden yükselmediğini hatta düştüğünü merak ediyor. Finans uzmanlarına göre bu durumun temel sebebi ise kredi kullanım oranı.

BANKALAR GÖZÜNDE FAZLA LİMİT KULLANIMI 'İMDAT SİNYALİ' ANLAMINA GELİYOR

Kredi notunu belirleyen algoritmalar, toplam limitinizin ne kadarını kullandığınızı anlık olarak takip eder. Uzmanlar, limitin %80 ve üzerini sürekli kullanmanın, bankalar tarafından bir "imdat sinyali" olarak algılandığını vurguladı.

Düzenli ödeme yapsanız bile, limitin sürekli dolu olması şu riskleri beraberinde getiriyor: Banka yazılımları, limiti sürekli tam dolu olan müşteriyi "nakit akışında sorun yaşayan" veya "kartına bağımlı hale gelen" kullanıcı olarak sınıflandırır.

KREDİ NOTUNUZU AŞAĞIYA ÇEKEBİLİR

Ödeme yapsanız dahi yüksek kullanım oranı kredi notunuzun potansiyel artışını engeller veya puanınızı birkaç puan aşağı çeker. Limitini sürekli dolduran biri, banka gözünde "borç sarmalına girmeye aday" görüldüğü için limit artış talepleri reddedilebilir.

KARTINIZIN %30'UNU AKTİF OLARAK KULLANIN

Deneyimli finans danışmanları, ideal bir kredi notu için "30/70 kuralını" öneriyor. Yani, toplam kredi limitinizin sadece %30’unu aktif olarak kullanmak, bankalar nezdinde "parayı yönetebilen, ihtiyacı olduğu için değil, finansal araç olduğu için kart kullanan" müşteri imajı yaratıyor.

PEKİ NE YAPILMALI?

Eğer kart limitinizi tam doldurma alışkanlığınız varsa, şu stratejiler finansal sağlığınızı koruyabilir:

- Ekstre kesim tarihini beklemeden, ay içinde yaptığınız harcamaların bir kısmını ödeyerek bankaya yansıyan borç miktarını düşük tutun.

- Tüm harcamaları tek bir karttan yapmak yerine, farklı kartlara bölerek her bir karttaki kullanım oranını düşük tutun.

- Limiti doldurmak yerine, bütçenize göre harcama yapın.