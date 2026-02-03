Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) ocak ayı sonunda aldığı kredi kartı limit kararı, milyonlarca kart kullanıcısını yakından ilgilendiriyor.

Bankalara tanınan 15 günlük sürenin sona ermesiyle birlikte, 15 Şubat itibarıyla kredi kartı limitlerinde düşüş yaşanması bekleniyor.

Düzenleme kapsamında, kişilerin sahip olduğu tüm kredi kartlarının toplam limiti esas alınacak. Bu nedenle farklı bankalardaki kartlar da birlikte değerlendirilecek.

KREDİ KARTI LİMİTİ NASIL BELİRLENECEK?

Yeni düzenlemede kredi kartı limitleri belirlenirken, kart sahibinin 2025 yılı boyunca yaptığı harcamalar dikkate alınacak. Harcama tutarı düşük olan ve büyük kısmı kullanılmayan limitler, bankalar tarafından aşağı çekilebilecek.

BDDK, her bir kartı ayrı ayrı değil, bir kişiye ait tüm kredi kartlarının toplam limitini baz alıyor.

400 BİN TL DETAYI: KİMLERİN LİMİTİ DÜŞMEYECEK?

Düzenlemenin en çok konuşulan noktası ise 400 bin TL sınırı oldu.

Toplam kredi kartı limiti 400 bin TL ve altında olan kart sahiplerinin limitlerinde düşüş yapılmayacak.

Ancak bu tutar, tek kart değil, tüm bankalardaki kartların toplamı için geçerli olacak.

Örneğin, iki bankadan toplamda 600 bin TL limiti olan bir kişi, 400 bin TL istisnasından yararlanamayacak.

400 bin TL’nin biraz üzerinde limiti olan kart sahiplerinin ise limitlerinin düşürülme ihtimali bulunuyor.

15 ŞUBAT'A KADAR LİMİTLER DÜŞÜRÜLECEK

NTV'de yer alan habere göre, BDDK kararına göre, 400 bin TL üzerindeki limitlerde düşüş işlemleri 15 Şubat’a kadar tamamlanacak.

Örnek:

Kredi kartı limiti 450 bin TL olan bir kişi, 2025 yılı boyunca 200 bin TL harcama yaptıysa,

Kullanılmayan limit üzerinden hesaplama yapılacak,

Bu durumda kart limiti 325 bin TL’ye kadar düşürülebilecek.

Benzer şekilde:

600 bin TL limiti olan ve yıl boyunca 400 bin TL harcama yapan bir kart sahibinin limiti 500 bin TL’ye indirilebilecek.

DÜŞEN KREDİ KARTI LİMİTİ NASIL YÜKSELTİLİR?

Limit düşüşü yaşayan kart sahipleri için önemli bir hak bulunuyor.

15 Şubat sonrası toplam kart limiti 400 bin TL’nin altına düşenler, gelir belgesi sunmadan tekrar 400 bin TL’ye kadar limit artışı talep edebilecek.

Bankalar bu artışı değerlendirirken, müşterinin tüm bankalardaki kart limitlerini dikkate almak zorunda olacak.

400 bin TL üzeri limit taleplerinde ise gelir belgesi zorunlu olacak.

YENİ KART BAŞVURULARINDA KURALLAR SERTLEŞTİ

BDDK’nın kararıyla birlikte, 2026 yılı itibarıyla yeni kredi kartı başvurularında da net sınırlar getirildi:

İlk yıl kredi kartı limiti, net maaşın en fazla 2 katı olacak.

İkinci yıldan sonra bu limit, gelirin en fazla 4 katına çıkarılabilecek.

GELİR BELGESİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

BDDK, mevcut kredi kartı sahipleri için de önemli bir adım attı. Buna göre, 2027 yılı başına kadar tüm kredi kartı limitleri, kart sahiplerinin net gelirleriyle uyumlu hale getirilecek.

Bankalar;

Net aylık gelir,

Kredi notu,

Mevcut borç durumu,

Daha önceki ödeme alışkanlıkları gibi kriterleri dikkate alarak limit belirleme uygulamasına devam edecek.

KART SAHİPLERİNİ NE BEKLİYOR?

Kredi kartı limit düzenlemesiyle birlikte:

-Yüksek ve kullanılmayan limitler düşürülecek,

-400 bin TL’ye kadar olan limitler korunacak,

-Limitini kaybedenler belirli şartlarla yeniden artırabilecek,

Yeni kart başvurularında maaş sınırı daha belirleyici olacak.

Kart sahiplerinin 15 Şubat sonrası bankalarından gelecek bilgilendirmeleri dikkatle takip etmesi gerekiyor.