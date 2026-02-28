Dünya genelinde milyarlarca insanın günlük hayatta kullandığı kredi ve banka kartlarının üzerindeki 16 haneli numaraların, tesadüfi dizilimler değil, "Luhn Algoritması" adı verilen özel bir matematiksel sistemle oluşturulduğu belirtildi. Finansal veri güvenliğinin temelini oluşturan bu sistem, hatalı girişleri anında tespit ederek işlem güvenliğini sağlıyor.

KART NUMARALARININ SİSTEMATİK YAPISI

Uzmanlar, kart numaralarının belirli bir hiyerarşiye göre düzenlendiğine dikkat çekti. Her bir rakam grubu, kartın kimliği ve kullanım alanına dair stratejik bilgiler içeriyor:

Sektör Belirleyici (MII):

Kartın ilk rakamı, ihraççı kurumun sektörünü temsil ediyor. Örneğin; 4 rakamı Visa, 5 rakamı Mastercard, 6 rakamı ise yerel ödeme sistemlerini (Troy gibi) simgeliyor.

Kurumsal Kimlik (BIN):

İlk 6 veya 8 hane, kartı basan banka ve şube bilgilerini barındırıyor. Dijital ödeme sistemleri, kartın tipini (kredi, debit veya ticari) bu numaralar aracılığıyla saniyeler içinde tanımlıyor.

Bireysel Hesap Tanımlayıcı:

Kart numarasının ortasındaki rakamlar, kullanıcıya özel hesap bilgilerini şifreliyor.

16. HANE HATA DENETİM MEKANİZMASI

Kartın en sonunda yer alan 16. hane, "kontrol basamağı" (check digit) olarak adlandırılıyor. Luhn Algoritması adı verilen Mod-10 denklemi, bu son rakam üzerinden kart numarasının doğruluğunu teyit ediyor.

İşlem sırasında rakamların sağdan sola doğru her ikincisinin ikiyle çarpılması ve elde edilen sonuçların toplanması esasına dayanan bu matematiksel formül, toplamın 10'un katı olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer girilen numara bu dengeyi sağlamıyorsa, sistem banka onayına gitmeden işlemi "geçersiz numara" uyarısıyla durduruyor.

KATMANLI GÜVENLİK

Finansal teknoloji uzmanları, Luhn Algoritmasının sadece bir "yazım yanlışı kontrolü" olduğunu vurguladı. Kartın geçerli bir matematiksel dizilime sahip olmasının alışveriş için yeterli olmadığı, son kullanma tarihi, CVV kodu ve banka provizyon onayı gibi ek katmanların dolandırıcılığa karşı asıl korumayı sağladığı ifade edildi.