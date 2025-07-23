Kredi kartı ile ödeme yapan tüketicilerden “komisyon” adı altında ek ücret talep eden işletmeler hakkında Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) vatandaşları uyararak, kesilen tutarların iadesinin mümkün olduğunu vurguladı.

TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, bazı işletmelerin kredi kartı ile ödeme alan müşterilere ekstra ücret yansıttığını belirtti. Bu uygulamanın, hem 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na hem de Vergi Usul Kanunu’na aykırı olduğunu ifade etti. Güllü, “İşletmelerin, kart kullanımından kaynaklanan maliyetleri fiyatlara yansıtması haksız kazanç anlamına gelir. Bu durum, ticari ahlaka da aykırıdır” dedi.

"KREDİ KARTI KULLANIMINDAN EK ÜCRET TALEP EDİLEMEZ"

Sputnik'te yer alan habere göre, 5464 sayılı kanunun 17. maddesine göre, üye iş yerlerinin kredi kartı ile yapılan ödemelerde müşteriden komisyon veya benzeri bir ödeme talep etmesi açıkça yasak. Güllü, “Bu hükme aykırı hareket eden iş yerlerinin sözleşmeleri feshedilir ve bir yıl süreyle yeni sözleşme yapmaları engellenir” dedi.

KESİLEN KOMİSYON İADESİ MÜMKÜN

Tüketiciler, kartla ödeme sırasında alınan bu tür bedellerin iadesini talep edebiliyor. Güllü, hak arama sürecini şöyle açıkladı:

Tüketiciler, ödeme yaptıklarına dair belge ve fişlerle birlikte tüketici hakem heyetine e-Devlet üzerinden ya da doğrudan başvuru yapabilir. Bu başvuru ile komisyon adı altında alınan ücretin, ticari faiziyle birlikte iadesi talep edilebilir.

Ayrıca BDDK, Ticaret Bakanlığı ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na da şikâyette bulunulabilir.

Güllü, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 77. maddesi kapsamında 863 bin 500 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceğini belirtti.

BANKALARA DA DÜZENLEME TALEBİ

TÜKONFED, sadece işletmeleri değil bankaları da uyardı. Güllü, bankaların iş yerlerinden aldığı komisyon oranlarının yüksekliğinin kayıt dışılığı teşvik ettiğini söyledi. “Komisyon oranları yüzde 4’lere kadar çıkıyor. Bu yükü taşıyamayan işletmeler, maliyeti tüketiciye yansıtıyor. Kamu otoritesinin bu komisyonları en fazla yüzde 1 seviyesine çekmesi gerekiyor” dedi.