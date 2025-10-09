Bankacılık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, yapılandırma başvuruları 10.10.2025 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Bu süreyi kaçıranlar, 48 aya kadar taksitli ödeme planından yararlanamayacak.

Yeni düzenleme kapsamında, hem mevcut kredi kartı borçları hem de daha önce yapılandırılmış olan borçlar kapsama alınacak. Aylık taksit ödemeleri, kartın asgari ödeme tutarına eklenerek tahsil edilecek.

LİMİT ARTIŞI İÇİN YÜZDE 50 BORÇ ŞARTI

Yeni uygulamayla birlikte borcun en az yüzde 50’si ödenmeden kredi kartı limiti artırılamayacak. Bu adımın, kredi kartı borç sarmalını frenlemek ve hanehalkı borçluluğunu azaltmak amacıyla getirildiği belirtiliyor.

Merkez Bankası verilerine göre, son aylarda kredi kartı kullanımı rekor seviyelere ulaşırken hanehalkı borçlanma oranı yüzde 40’ı aşmış durumda. Uzmanlar, özellikle düşük gelirli vatandaşların yalnızca asgari tutarı ödeyerek borç döngüsünden çıkamadığına dikkat çekiyor.

BANKALARDAN FAİZ SABİTLEME VE EK TEMİNAT UYGULAMASI

Bazı bankalar, 48 aya kadar vadelerde faiz oranlarını sabitleyerek yeni ödeme planları sunarken; borç miktarının yüksek olduğu durumlarda ek teminat isteyebiliyor.

Bankacılık kaynakları, en fazla başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden geldiğini, ortalama yapılandırılan borç tutarının ise 120 bin TL civarında olduğunu belirtiyor.

“YAPILANDIRMA GEÇİCİ BİR NEFES”

Ekonomi danışmanları, yapılandırmanın kısa vadeli bir rahatlama sunduğunu ancak kalıcı çözüm için tüketim alışkanlıklarında değişiklik yapılması gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlara göre, borcun yalnızca ötelenmesi değil, gelir-gider dengesinin yeniden planlanması gerekiyor. Aksi halde aynı döngü birkaç ay içinde yeniden başlayabilir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Vatandaşlar, yapılandırma başvurularını bankaların şubelerinden veya dijital bankacılık kanalları üzerinden yarın mesai bitimine kadar yapabilecek.

Yapılandırma planı onaylandıktan sonra ilk taksit ödemesinin zamanında yapılması, planın iptal edilmemesi açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, borcun yarısı ödenmeden yeni kart başvurusu veya limit artırımı yapılamayacak.