Türkiye’de artan kredi kartı kullanımıyla birlikte borçlarını düzenli ödeyemeyenlerin sayısı da günden güne yükseliyor.

Yüksek faiz oranları ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle birçok vatandaş asgari tutarı dahi ödemekte zorlanıyor. Uzmanlara göre, kredi kartı borcunda 90 günü aşan gecikmeler ciddi finansal sonuçlar doğuruyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, kredi kartı kullanımının yaygınlaştığını ve gecikmeye düşen borç oranlarında artış yaşandığını ortaya koyuyor.

GECİKMENİN İLK 90 GÜNÜNDE NELER YAŞANIYOR?

1. AY: UYARI VE HATIRLATMA SÜRECİ

Ödemenin gecikmesiyle birlikte banka tarafından SMS ve telefon yoluyla hatırlatmalar yapılır. Bu aşamada gecikme faizi işlemeye başlar.

2. AY: FAİZ YÜKÜ ARTAR

Borç ödenmezse gecikme faizi büyür ve borç katlanarak artar. Banka, idari takip sürecini başlatabilir. Bu aşamada borcun tamamı talep edilebilir.

3. AY: YASAL TAKİP VE İCRA RİSKİ

90 günün sonunda ödeme yapılmazsa dosya yasal takibe düşer. Banka avukatları devreye girer ve borçlu hakkında icra takibi başlatılabilir.

Bu durum, kişinin kredi notunda ciddi düşüşe neden olur ve “kara liste” olarak bilinen riskli müşteri grubuna girmesine yol açar.

KREDİ NOTUNU OLUMSUZ ETKİLİYOR

Yasal takibe düşen bir borç yalnızca icra süreciyle sınırlı kalmıyor. Uzmanlar, kredi notundaki sert düşüş nedeniyle uzun süre kredi ve kredi kartı başvurularının reddedilebileceğini belirtiyor.

Bu durum, konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi gibi finansman imkanlarını da olumsuz etkiliyor.

UZMANLARDAN YAPILANDIRMA ÖNERİSİ

Finans uzmanları, ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların bankalarla iletişime geçerek yapılandırma veya taksitlendirme talebinde bulunmasını öneriyor. Erken iletişim, hem faiz yükünün artmasını hem de yasal sürecin başlamasını engelleyebiliyor.

90 GÜN İÇİNDE HİÇBİR ÖDEME YAPMAMAK BÜYÜK RİSK

Kredi kartı borcunu ertelemek kısa vadede rahatlama sağlıyor gibi görünse de 90 gün sonunda icra ve yasal takip süreciyle karşı karşıya kalınabiliyor.

Artan faiz, düşen kredi notu ve finansal sicil kaydı uzun vadede daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlara göre en doğru adım, gecikme başlamadan bankayla çözüm aramak.