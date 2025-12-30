Yıl sonuna doğru kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaştan gelen şikayetler artarken, özellikle bazı kartlardan kullanıcıya bilgi verilmeden aidat kesildiği iddiaları dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu tür durumlarda tüketicilerin e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak kesilen tutarların iadesini talep edebildiğini vurguluyor.

KART PUANLARI İÇİN DE KRİTİK UYARI

Öte yandan yıl sonu yaklaşırken kredi kartı puanlarıyla ilgili de önemli bir hatırlatma yapıldı. Bazı bankalarda, yıl içinde biriken puanların kullanılmaması halinde yıl sonunda silinebildiği biliniyor. Bu nedenle tüketicilerin hem sözleşmelerini kontrol etmesi hem de varsa puanlarını yıl bitmeden kullanması gerekiyor.

“e-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPILABİLİR”

CNNTÜRK’e konuşan Hukukçu Zafer İşeri, kredi kartı aidatlarıyla ilgili en çok başvuru yapılan konulardan birinin bu olduğunu belirtti. İşeri, bankaların tüketicilere aidatsız kredi kartı alternatifi sunmak zorunda olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Eğer banka tüketiciye aidatsız kart seçeneği sunmamışsa ya da kullanılmayan bir karttan aidat kesilmişse bu hukuka uygun değildir. Bu gibi durumlarda tüketiciler e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak kesilen aidatların iptalini ya da iadesini isteyebilir” dedi.

GERİYE DÖNÜK İADE MÜMKÜN

İşeri, şartların oluşması halinde yalnızca son aidatın değil, geçmiş yıllarda ödenen kredi kartı aidatlarının da geri alınabileceğini belirtti. Tüketicinin yeterince bilgilendirilmediği ve aidatsız kart seçeneği sunulmadığı durumlarda bankaların iade yapmak zorunda kalabildiğini ifade eden İşeri, sürecin genellikle tüketici lehine sonuçlandığını söyledi.

“Önce bankaya dilekçe verilebilir. Ancak sonuç alınamazsa e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla, ödenen aidatlar ve bazı komisyonlar tüketiciye geri ödenebiliyor” şeklinde açıklamada bulundu.

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİNE AMAN DİKKAT!

Uzmanlar, kredi kartı sözleşmelerinin mutlaka dikkatle okunması gerektiğini vurgularken, haksız kesinti yapıldığını düşünen herkesin e-Devlet üzerinden başvuru hakkı bulunduğunu hatırlatıyor.

Yapılan başvurular sonucunda çok sayıda tüketicinin parasını geri aldığı ifade ediliyor.