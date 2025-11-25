

Milyonlarca tüketicinin kredi kartı ve sadakat kartlarında biriken alışveriş kazanımları için yıl sonu uyarısı yapıldı. Marketler, akaryakıt istasyonları, giyim markaları ve hatta bazı bankalar, kampanya kapsamında verilen bu birikimleri yıl sonunda otomatik olarak sıfırlayabiliyor.

Tüketici dernekleri ise vatandaşların henüz vakit varken kartlarındaki biriken tutarları kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.

“KİMLER SİLER” SORUSU GÜNDEMDE

TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, özellikle yılın bu döneminde tüketicilerin kafasını karıştıran en önemli sorunun “Bu birikimleri kim siliyor?” olduğunu söyledi.

Güllü’ye göre hem bankalar hem de şirketler bu birikimleri sıfırlayabilir; ancak bunun için çok net şartlar var:

-Kampanya koşullarında son kullanım tarihi açıkça belirtilmiş olmalı

-Tüketiciye makul süre önce bilgilendirme yapılmış olmalı

-Silmenin hangi tarihte gerçekleşeceği net olarak duyurulmuş olmalı

-Bu şartlar sağlanmadıysa ister banka, ister market, ister akaryakıt firması olsun hiçbir kurumun tek taraflı olarak bu birikimleri silme hakkı yok.

Güllü, “Önceden bildirilmemişse veya tüketiciye açık bir şekilde duyurulmamışsa, yapılan silme işlemi hukuken yok hükmündedir” diyerek uyardı.

TÜKETİCİNİN KAZANILMIŞ HAKKIDIR

Kredi kartı veya sadakat kartı fark etmeksizin biriken bu tutarlar, tüketicinin kazanılmış hakkı olarak kabul ediliyor.

Borçlar Kanunu’na göre bu hak 10 yıl boyunca geçerliliğini koruyor.

Bu nedenle, tüketiciye haber verilmeden yapılan sıfırlama işlemleri hukuka aykırı kabul ediliyor.

BAZI ŞİRKETLER UYARIYOR

Güllü, bazı firmaların SMS veya e-posta yoluyla hatırlatma yaptığını; ancak birçoğunun hiçbir bilgilendirme yapmadığını söyledi.

“Firmalar uyarı yapmadığında tüketici mağdur oluyor. Yıl sonu gelmeden herkes kartlarını kontrol etmeli” ifadelerini kullandı.

NASIL BİR YOL İZLENMELİ?

1. Kartlarınızı Hemen Kontrol Edin

Kredi kartı uygulamanızdan veya sadakat kartınızdan hesabınıza girin ve biriken tutarları inceleyin.

2. Geçerlilik tarihine bakın

Kampanya veya kart sözleşmesinde belirtilen bir son kullanım tarihi varsa, o tarihe dikkat edin.

3. Eğer bilgilendirme yapılmadan silindiyse

Tüketiciler, 2025 yılı için 149 bin TL’ye kadar olan tutarlar için tüketici hakem heyetine ücretsiz başvuru yapabiliyor.

4. Yıl bitmeden ihtiyaç dahilinde kullanın

Silinme riski taşıyan birikimleri, yılın son gününü beklemeden değerlendirin.