Dijital dünyada güvenlik endişelerini artıran yeni bir saldırı yöntemi gündemde. Özellikle internet tarayıcılarında çıkan “Yazılımınızı güncelleyin” uyarılarını taklit eden sahte bildirimler, kullanıcıların tek bir tıklamayla zararlı yazılımların kurbanı olmasına yol açıyor.

Uzmanlara göre son aylarda bu yöntemle yapılan saldırılar 17 kat artış gösterdi ve ciddi bir tehdit haline geldi.

Google Chrome, Mozilla Firefox ve Microsoft Edge gibi yaygın kullanılan tarayıcılarda sahte güncellemeler üzerinden yayılan bu saldırılar, yalnızca kredi kartı bilgilerini değil; kullanıcı şifrelerini, kişisel dosyaları ve hatta klavye hareketlerini dahi ele geçirebiliyor.

Güvenlik şirketleri, saldırıların Avrupa genelinde hızla yayıldığını, özellikle Belçika, Polonya, İtalya, Almanya ve İngiltere’de yoğun olarak görüldüğünü raporluyor.

Avrupa ülkelerinde hızla artan siber saldırıların Türkiye’yi de hedef alabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor. Özellikle kredi kartı kullanıcılarının dikkatli hareket etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, bu saldırıların yapay zeka teknolojileriyle daha sofistike hale geldiğini, yalnızca teknik sistemleri değil aynı zamanda kullanıcı psikolojisini de hedef aldığını belirtiyor.

Tek bir yanlış tıklama, cihazların tamamen kontrol edilmesine ve verilerin fidye için şifrelenmesine kadar giden sonuçlar doğurabiliyor.

Siber güvenlik uzmanları, kullanıcıların tarayıcılarda beliren her güncelleme bildirimine güvenmemesi gerektiğini vurguluyor. “Gerçek gibi görünen” bu uyarıların dolandırıcılık amaçlı olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, en küçük bir dikkatsizliğin bile tüm dijital verilerinizi riske atabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle güncellemelerin yalnızca tarayıcıların resmi web sitelerinden yapılması gerektiği hatırlatılıyor.

TEHLİKEDEN KORUNMA YOLLARI

Güncellemeleri mutlaka tarayıcıların resmi internet sitelerinden veya uygulama mağazalarından indirin.

Ekranda beliren şüpheli “yazılım güncelleme” uyarılarına tıklamayın.

Antivirüs ve güvenlik yazılımlarınızı sürekli güncel tutun.

Bilinmeyen dosya ve linkleri açmadan önce doğruluğunu kontrol edin.

Düzenli aralıklarla yedekleme yaparak olası veri kayıplarının önüne geçin.