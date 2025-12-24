Kredi kartı sahipleri için yılın son günleri büyük önem taşıyor. Bankalar tarafından kredi kartlarına tanımlanan bazı ödül ve kampanya puanlarının, 31 Aralık itibarıyla geçerliliğini yitireceği bildirildi. Süresi dolan puanlar otomatik olarak silinirken, bu durum farkında olmayan kullanıcılar için ciddi maddi kayıplara neden olabiliyor.

PUANLAR 1 YIL İLE SINIRLI TUTULABİLİYOR

Uzmanlar, özellikle alışveriş, akaryakıt ve seyahat harcamaları sonucunda kazanılan puanların çoğu bankada belirli bir süreyle sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Bazı kampanya puanlarının yalnızca 1 yıl geçerli olduğu belirtilirken, düzenli kontrol edilmeyen puan bakiyeleri binlerce liralık avantajın boşa gitmesine yol açabiliyor.

MOBİL BANKACILIKTAN KOLAYCA KONTROL EDİLEBİLİYOR

Puanların geçerlilik süresi bankadan bankaya farklılık gösterebildiği için, kullanıcıların mobil bankacılık uygulamaları veya müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alması öneriliyor. Kartlara tanımlı puan bakiyeleri birkaç dakika içinde kontrol edilebiliyor ve süresi dolmak üzere olan puanlar yıl bitmeden harcanabiliyor.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, bankaların puan silinmeden önce tüketicilere yeterli bilgilendirme yapmadığını ifade etti. Güllü, borçlar kanununa göre alacaklara ilişkin hakların 10 yıl boyunca geçerli olması gerektiğini vurgulayarak, bu uygulamaların tartışmalı olduğuna dikkat çekti.

SON GÜN ÇAĞRISI!

Yılın son günlerine girilirken uzmanlar, kredi kartı sahiplerinin mağduriyet yaşamamak adına önümüzdeki son 7 günü dikkatle değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor. Kullanılmayan puanlar için geri dönüş imkânı bulunmadığından, kontrol ve harcama işlemlerinin geciktirilmemesi öneriliyor.