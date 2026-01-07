Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan MASAK Genel Tebliği’nde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemelerle, kara para aklama ve yasa dışı işlemlerle mücadele kapsamında müşteri kabulü, kimlik tespiti ve ödeme yöntemleri daha sıkı kurallara bağlandı.

KİMLİK DOĞRULAMADA YENİ DÖNE

Tebliğle birlikte, finansal işlemlerde müşterinin kimlik bilgilerinin doğrulanmasına ilişkin yükümlülükler genişletildi. Özellikle yabancı kamusal nüfuz sahibi kişilerin taraf olduğu işlemler daha yakından izlenecek.

Müşteri kabulünden önce, kişinin kendi adına kayıtlı banka hesabından, ilgili kuruluş tarafından oluşturulan doğrulama hesabına para transferi yapılması zorunlu hale getirildi. Bu işlem tamamlanmadan müşteri kabulü yapılamayacak ve hiçbir hizmet sunulamayacak.

BAHİS VE BENZERİ İŞLEMLERDE KREDİ KARTI KALDIRILDI

Düzenleme kapsamında, kimlik doğrulama amacıyla yapılan işlemlerde kredi kartı hesabı kullanımı kaldırıldı. Bu adım özellikle şans oyunları ve bahis işlemlerinde kredi kartı ile ödeme döneminin sona ermesi anlamına geliyor.

E-TİCARET VE ARACI PLATFORMLARA YENİ ŞART

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları için de müşteri kabulü öncesinde doğrulama zorunluluğu getirildi. Müşterinin kendi banka hesabı veya kredi kartından doğrulama hesabına transfer yapmadan hizmet alması mümkün olmayacak.

SİGORTA VE TAZMİNAT ÖDEMELERİNDE KOLAYLIK

Sigorta ve emeklilik şirketlerinde, üçüncü kişilere yapılacak hasar ve tazminat ödemelerinde kimlik bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı üzerinden doğrulanırsa ayrıca imza örneği alınması zorunlu olmayacak. Ödemeler, kimlik bilgileriyle uyumlu banka hesapları üzerinden yapılacak.

KAMU ÖDEMELERİ İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Kamu kurumlarının talebiyle, zorunlu ödemeler amacıyla açılan banka hesaplarında kimlik tespiti sadeleştirildi. Belirli temel bilgiler alınarak ve resmi veri tabanlarından doğrulama yapılarak işlem yapılabilecek; ancak kimlik tespiti tamamlanana kadar hesap kullanılamayacak.

Tebliğin müşteri kabulü ve doğrulama hesaplarına ilişkin bazı maddeleri 1 Şubat 2026’da, diğer hükümleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.