Son dönemde artan kredi kartı kullanımı, beraberinde ödeme sıkıntılarını da getiriyor. Özellikle ekonomik daralma ve yüksek faiz ortamında kart borçlarını düzenli ödeyemeyenlerin sayısı hızla artarken, “90 gün kuralı” yeniden gündeme geldi.

Kredi kartı borcunu 3 ay boyunca ödemeyenler için yasal takip süreci başlıyor ve bu süreç, kişisel mali sicili uzun vadede olumsuz etkiliyor.

90 GÜNE DİKKAT!

Yasal düzenlemelere göre, kredi kartı borcunun 90 gün boyunca ödenmemesi halinde borç “takip” statüsüne düşüyor. Bu da kişinin artık yalnızca banka değil, yasal mercilerle de karşı karşıya kalmasına yol açıyor.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Ödeme yapılmayan borç için bankalar icra takibi başlatıyor. Bu durum, kişinin maaşına, malvarlığına ve banka hesaplarına haciz uygulanmasına kadar gidebiliyor. Ayrıca kara listeye giren tüketici uzun süre bankalardan kredi ya da yeni kredi kartı alma imkanını kaybediyor.

UZMANLAR UYARIYOR!

Ekonomi uzmanları, kredi kartı borcunun 90 gün ihmal edilmesinin “finansal intihar” olabileceğini belirtiyor. Birçok kişinin yalnızca minimum ödeme yaparak günü kurtarmaya çalıştığını, ancak bu yöntemle borcun katlanarak büyüdüğüne dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, kart limitlerini gelir düzeyine göre kullanmak gerektiğini vurguluyor.