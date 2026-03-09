Kredi kartları modern hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş olsa da, her harcamanın arka planda bankaların algoritmaları tarafından takip edildiği unutulmamalıdır. Finans uzmanları, kullanıcıların en sık yaptığı ve çoğu zaman farkında olmadığı hatayı açıkladı: Sık aralıklarla yapılan limit artış talepleri.

BANKALAR SİZİ NASIL GÖRÜYOR?

Ekonomistlere göre, bir müşteri sürekli limit artırımı talep ediyorsa, bankaların risk birimlerinde şu değerlendirmeler yapılıyor:

"Bu kişinin gelir-gider dengesi bozulmuş, harcamalarını kontrol edemiyor ve borcu borçla kapatmaya çalışıyor."

KREDİ NOTUNDA GÖRÜNMEZ KIRILMA

Her limit artış talebi, kredi siciline yansıyan bir veri olarak kaydediliyor. Talebiniz reddedildiği halde sık sık yeniden başvuruyorsanız, kredi skorunuz hızla düşebilir. Finans dünyasında bu durum “kredi açlığı” olarak adlandırılıyor. Uzmanlar, bankaların paraya en çok ihtiyacı olanı değil, parayı en iyi yöneten müşteriyi tercih ettiğini vurguluyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Finansal sağlığı korumanın temel yolu, bankayı zorlamak yerine bankanın sizi kendi inisiyatifiyle değerlendirmesini sağlayabilir. Kredi kartına otomatik limit artışı yetkisi vermek, bankanın kriterlerine göre sizin güvenilirliğinizi teyit etmesine olanak tanıyabilir. Bu yaklaşım, kredi notunuza zarar vermez; aksine banka nezdindeki itibarınızı güçlendirmeye fayda sağlayabilir.