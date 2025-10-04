Türk Lirası’ndaki değer kaybıyla birlikte altına yönelim artmaya devam ederken, nakit imkânı bulunmayan birçok vatandaş kredi kartıyla altın alımına yöneliyor. Altın fiyatlarının rekor seviyelerde seyretmesi ise daha önce yapılan banka uyarılarının yeniden hatırlatılmasına yol açtı.

BANKALAR DAHA Ö NCE MESAJ G Ö NDERM İŞ T İ

Türkiye’de faaliyet gösteren çok sayıda banka, bir süre önce müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mesajlarında özellikle nakit avans yoluyla yapılan döviz, altın ve kripto varlık işlemlerine dikkat çekmişti. Bu mesajlar, son dönemde artan altın talebi nedeniyle vatandaşlara uzmanlar tarafından yeniden hatırlatıldı.

KART L İ M İ TLER İ R İ SKL İ İŞ LEMLEDE KAPATILAB İ L İ R

Bankalar tarafından yapılan bilgilendirmelerde, bu tür işlemlerin kredi kartı limitlerinin geçici olarak kapatılmasına yol açabileceği belirtilmişti. Finans uzmanları da kart sahiplerini, mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarıyor.

ALTIN ALIMINDA KRED İ KARTI KULLANIMI TEKRAR G Ü NDEMDE

Altındaki yükselişi fırsat olarak gören bazı yatırımcıların kredi kartı nakit avans limitlerini kullanarak alım yapması, bankaların geçmiş uyarılarının uzmanlar tarafından yeniden hatırlatmasına neden oldu. Bu tür yatırım amaçlı yapılan işlemlerin risk oluşturduğuna dikkat çekiliyor.

Bankaların daha önce gönderdiği mesajlarda şu ifadeler yer almıştı:

“Kredi kartınızla döviz, altın veya kripto varlık alımı, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, açıklaması olmayan para transferleri, nakit çekim limitlerinin aşımı veya sistem dışına para aktarımı gibi işlemler nedeniyle kart limitiniz geçici olarak kullanıma kapatılabilir.”