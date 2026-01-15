Kartlar ve mobil cihazlarla herhangi bir temas gerektirmeden ödeme yapılmasına imkân tanıyan temassız işlemlerde, yeni düzenleme ile kullanıcılar artık 2 bin 500 TL’ye kadar olan harcamalarını şifre girmeden gerçekleştirebilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankalara gönderdiği bilgilendirme yazısında, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin en son 1 Temmuz 2024’te bin 500 TL’ye çıkarıldığı, aradan geçen yaklaşık 1,5 yılın ardından güncellendiği ifade edilmişti. Yeni limitin 15 Ocak itibarıyla uygulanmaya başlandığı bildirildi.

AVRUPA'DA LİMİT GENELLİKLE 50 EURO

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünya genelinde farklı tutarlarda uygulanıyor. İngiltere’de bu limit 100 sterlin olarak belirlenirken; Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya’da 50 euro seviyesinde bulunuyor.

ABD’de ise temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti için ortak bir standart bulunmuyor; bankalar bu limiti kendi politikalarına göre belirliyor.