Artan yaşam maliyetleri ve kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, kredi notu tüketiciler için her zamankinden daha önemli hale geldi. Uzmanlara göre milyonlarca kişi, basit görünen bazı finansal alışkanlıklar nedeniyle kredi notunu farkında olmadan düşürüyor ve bu durum kredi başvurularında ciddi engellere yol açıyor.

Finans danışmanları, özellikle kredi kartından nakit avans çekmenin kredi puanına en çok zarar veren davranışlardan biri olduğuna dikkat çekti. Birçok kişi bu işlemin zararsız olduğunu düşünse de, bankalar tarafından riskli borçlanma işareti olarak görülüyor.

KREDİ KARTINDAN NAKİT AVANS ÇEKMEK KREDİ PUANINI DÜŞÜRÜYOR

Uzmanlara göre nakit avans, faiz işleyişi nedeniyle tüketiciye ekstra yük getirirken, kredi notunda da hızlı bir gerilemeye yol açıyor.

Finans Uzmanları durumu açıklarken, “Nakit avans, bankalar açısından kişinin nakit sıkıntısı yaşadığı ve riskli borçlandığı anlamına gelir. Bu yüzden kredi notundan bir anda ciddi puan düşüşü görülebilir. Bu durum, ihtiyaç kredisi, araç kredisi hatta telefon hattı sözleşmelerinde bile olumsuz sonuçlar doğurabilir” şeklinde ifadelere yer verdi.

Uzmanlar, birçok kişinin aldığı nakdi kısa sürede ödeyeceğini düşündüğünü ama sistemin bu işlemi baştan cezalandırdığını vurguladı.

KREDİ NOTUNU KOPRUMAK İÇİN EN ETKİLİ YOLLAR

Uzmanlara göre kredi notunu yüksek tutmak için uygulanması gereken temel adımlar şunlar:

- Kredi kartından nakit avans çekmeyin. Bankalar bunu riskli davranış olarak yorumluyor.

- Faturaları ve kredi kartı ödemelerini zamanında yapın. Geciken her ödeme kredi puanını hızla düşürüyor.

- Kredi kartı limitinin tamamını kullanmayın. Limitin %30’unun altında kalmak güvenli kabul ediliyor.

- Eski kredi hesaplarını kapatmayın. Hesap geçmişinin kısalması kredi notunu olumsuz etkileyebilir.

- Kredi raporunuzu düzenli kontrol edin. Hatalı kayıtlar kredi başvurularında sorun çıkarabilir.