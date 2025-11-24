Son zamanlarda artan şikayetlerle birlikte taksilerde kredi kartıyla ödeme yapılmak istendiğinde bazı sürücülerin yüzde 10’a varan “komisyon ücreti” talep ettiği yeniden gündeme geldi.

Vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılan bu durum, özellikle büyük şehirlerde sıkça yaşanıyor. Daha önce de benzer şikayetlerle gündeme gelen uygulama, yasal olarak hukuka aykırı bulunuyor.

KOMİSYON ALMAK YASAL DEĞİL

Uzmanlar, kredi kartı ya da banka kartıyla yapılan ödemelerde komisyon ücretinin müşteriden talep edilmesinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olduğunu belirtiyor.

NTV'de yer alan habere göre, Avukat Ali Erdem Gündoğan, bu konuda açık bir hüküm bulunduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Ekstradan herhangi bir ücret talep edilemez şeklinde açık bir düzenleme vardır. Ancak bazı ticari taksiler, kendilerinin ödemesi gereken POS komisyonunu ya da vergiyi doğrudan müşteriye yansıtmaktadır. Bu durum tamamen hukuka aykırıdır” şeklinde konuya net bir açıklık getiriyor.

Gündoğan ayrıca, yapılan bu haksız ödemelerin faiziyle geri alınabileceğini ve taksiciler ile işletmelere ciddi yaptırımların uygulanabileceğini vurguladı.

TÜKETİCİLER HAKEM HEYETİNE BAŞVURABİLİYOR

Vatandaşlar, kartla ödeme sırasında kendilerinden talep edilen ek ücretleri ödedikten sonra Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak paralarını geri alabiliyor. Başvuru sonucunda, haksız kazanç sağlayan taksicilere 600 bin liraya kadar para cezası uygulanabiliyor.

Uzmanlara göre, ödeme sırasında yalnızca taksimetrede yazan ücretin esas alınması gerekiyor. Bunun dışında “komisyon” ya da “işlem ücreti” gibi ek taleplerin hiçbir yasal dayanağı bulunmuyor.