Kredi kartı ve banka kartı kullanımında temassız ödeme yönteminin yaygınlaşmasıyla birlikte, POS cihazları üzerinden gerçekleştirilen yeni bir finansal suistimal yöntemi tespit edildi. Uzmanlar, ödeme esnasında POS cihazı ekranında beliren yanıltıcı hata mesajlarının kullanıcıları çift ödeme yapmaya yönlendirebileceği konusunda uyardı.

CİHAZ EKRANINDA BU YAZILAR VARSA ÖDEME YAPMAYIN

Uzmanlara göre bazı durumlarda kart okutulduktan sonra cihaz ekranında "İşlem Başarısız", "Tekrar Deneyin" veya "Bağlantı Hatası" gibi uyarılar çıkmasına rağmen, işlem arka planda onaylanabiliyor. Kullanıcının bu mesaja güvenerek kartını ikinci kez okutması, aynı tutarın hesaptan iki kez düşülmesine yol açıyor.

FİNANS UZMANLARI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALARI AÇIKLADI

Konuya ilişkin teknik analizlerde bulunan finans uzmanları, sürecin işleyişine dair şu noktalara dikkat çekti. Banka provizyon sistemlerindeki anlık gecikmeler, işlemin banka tarafında onaylanmasına rağmen POS cihazına "Ret" mesajı gönderilmesine neden olabiliyor. Nadir de olsa bazı güvenli olmayan terminallerde, kullanıcıyı yanıltarak mükerrer işlem yaptırmaya yönelik yazılımsal müdahaleler gözlemlenebiliyor.

RİSK YÖNETİMİ AÇISINDAN ALINACAK ÖNLEMLER

Finansal kayıpların önüne geçilmesi amacıyla tüketicilere şu somut adımları izlemeleri önerildi:

- Hata Belgesi Talebi: İşlemin başarısız olduğu iddia edildiğinde, cihazdan çıkan ve işlemin reddedildiğini teyit eden "Hata/Red Slipi" mutlaka talep edilmelidir.

- Mobil Bildirim Takibi: Bankacılık uygulamaları üzerinden anlık harcama bildirimleri açık tutulmalı, POS cihazı hata verse dahi telefon ekranına gelen onay mesajı kontrol edilmelidir.

- İtiraz Süreci: Mükerrer çekim yapıldığının tespit edilmesi durumunda, vakit kaybetmeden ilgili bankaya "harcama itirazı" dilekçesi verilerek hatalı işlemin iptali istenmelidir.

Uzmanlar, dijital ödeme sistemlerinde işlem sonuç ekranının dikkatle takip edilmesinin ve şüpheli durumlarda banka kayıtlarının esas alınmasının önemini vurguladı.