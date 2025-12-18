Deneyimli finans uzmanları, kartlı ödemelerin yaygınlaşmasıyla birlikte POS cihazları üzerinden yapılan hatalı ve riskli işlemlerin de arttığına dikkat çekti. Uzmanlara göre, ödeme sırasında POS ekranında görülen bazı ifadeler, tüketiciler için ciddi maddi kayıplara yol açabilecek riskler barındırıyor.

Finans uzmanı, özellikle “manuel giriş”, “offline işlem” ya da tutarın net şekilde görünmediği ekranların standart perakende satışlar için kullanılmadığını belirterek, “Bu tür seçenekler çoğunlukla teknik işlemler için vardır. Günlük alışverişte karşınıza çıkıyorsa, işlemi durdurmak en doğru adımdır” ifadelerine yer verdi.

"TEMASSIZ VEYA ŞİFRELİ ÖDEME TERCİH EDİLMELİ"

Uzman isim, kartın satıcıya verilmesinin de önemli bir güvenlik açığı oluşturduğunu vurgulayarak, “Kartın birkaç saniyeliğine bile kontrol dışına çıkması, hem yanlış tutar girilmesine hem de kart bilgilerinin kopyalanmasına neden olabilir. Kart her zaman tüketicinin elinde kalmalı, mümkünse temassız ya da şifreli ödeme tercih edilmelidir” dedi.

UZMANLARDAN EKSTRA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Finans çevreleri, kartlı ödemelerde şu önlemlerin alınmasını öneriyor:

- POS ekranında tutar net görünmeden işlem onaylanmamalı

- Fiş mutlaka alınmalı ve anında kontrol edilmeli

- Şüpheli bir durum varsa işlem iptal edilmeli, “acele” baskısına izin verilmemeli

- Banka uygulamalarından anlık bildirimler açık tutulmalı

- Kart limitleri ihtiyaca göre belirlenmeli, günlük harcama sınırı aşılmamalı

Yanlış ya da fazla tutar çekildiğinin fark edilmesi halinde ise vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçilmesi gerektiği hatırlatıldı. Uzmanlar, hızlı yapılan itirazların, tüketicinin parasını geri alma şansını artırdığını belirtti.

ŞÜPHE DUYULAN İŞLEMİ DURDURMAK EN GÜVENLİ YÖNTEM"

Artan dolandırıcılık girişimleri karşısında, tüketicilerin POS cihazlarında çıkan her yazıyı sorgulaması gerektiğini belirten uzmanlar, “Şüphe duyulan her durumda işlemi durdurmak, en ucuz ve en etkili güvenlik önlemidir” değerlendirmesinde bulundu.