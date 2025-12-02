Kredi kartıyla yapılan ödemelerde artan yeni dolandırıcılık yöntemlerine karşı uluslararası güvenlik uzmanları ciddi uyarılarda bulundu. Son aylarda birçok ülkede görülen yöntem, POS ekranının müşteriden uzak tutulması üzerine kurulu. Uzmanlara göre ekranı göremeden yapılan her işlem, kart bilgilerinin kopyalanmasına yol açabiliyor.

"KÜÇÜK BİR ÖDEME YAPTIĞINIZI SANIRKEN, YÜKSEK BİR TUTAR ÖDEYEBİLİRSİNİZ"

Siber güvenlik uzmanları, POS ekranının müşteriye gösterilmemesinin dünya genelinde yaygınlaşan bir risk olduğunu vurgularken, “Eğer ödeme sırasında ekran size dönük değilse, kartınızı asla takmayın. Bu yöntem birçok ülkede dolandırıcıların tercih ettiği bir taktik haline geldi. Ekranı kapatarak arka planda farklı bir işlem seçebiliyorlar; siz küçük bir ödeme yaptığınızı sanırken cihaz çok daha yüksek bir tutarı işleyebiliyor” şeklinde konuştu.

İKİ TEMEL YÖNTEMİ KULLANIYORLAR

Uzmanlar, dolandırıcıların kullandığı iki temel yöntemin altını çiziyor:

- Ekranı kapatma veya çevirme tekniği: İşlem detaylarının müşteriden gizlenmesi ve sahte tutar girilmesi.

- Sahte POS cihazı kullanımı: Kalabalık işletmelerde, gerçek POS cihazına çok benzeyen kopya cihazlarla kart bilgilerini çalmak.

"KARTI TAKAMADAN ÖNCE MUTLAKA EKRANA BAKIN"

Uzmanlar, özellikle yoğun saatlerde bu yöntemin daha kolay uygulandığını belirterek şu uyarıda bulundu:

“Kartı takmadan önce mutlaka ekrana bakın. Tutarı görün, işlem türünü doğrulayın. Eğer ekranı göremiyorsanız kartınızı takmayın, temassız dahi okutmayın. Cihazın arızalı olduğu söyleniyorsa ısrar etmelerine izin vermeyin.”

Uzmanlar, vatandaşların ödeme sonrası mutlaka kontrol yapması gerektiğini söylerken, “İşlemi gerçekleştirdikten hemen sonra mobil bankacılıktan bakmak, şüpheli bir çekimi saniyeler içinde fark etmenizi sağlar. Fark ettiğiniz anda bankanıza başvurursanız paranızı geri alma şansınız artar” dedi.

Uzmanlar ayrıca ekranın görünmediği her işlemin potansiyel dolandırıcılık riski taşıdığına dikkat çekti.