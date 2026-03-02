Kredi kartıyla yapılan ödemelerde POS ekranındaki hata mesajlarına rağmen işlemin banka kanadında onaylanma ihtimali tüketiciler için ciddi bir finansal risk oluşturuyor. Cihazdaki bağlantı kopukluğu veya sistemsel gecikmeler, ödemenin gerçekleştiği bilgisinin ekrana yansımasını engelleyerek mükerrer tahsilat tuzağına zemin hazırlıyor.

EKRANDAKİ UYARI YANLIŞ OLABİLİR

POS cihazında beliren "tekrar deneyin" veya "bağlantı hatası" ibareleri işlemin iptal edildiği anlamına gelmiyor. Uzmanlar, bu mesajın hemen ardından kartın ikinci kez okutulmasının, aynı alışveriş tutarının hesaptan iki defa düşülmesine neden olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

MOBİL ONAY GELMEDEN İŞLEM YAPMAYIN

Hatalı işlem uyarısı alındığında, kartı yeniden kullanmadan önce mutlaka mobil bankacılık bildirimleri veya SMS onayları kontrol edilmelidir. Banka sisteminde "onaylandı" ibaresi görülmediği sürece yapılan her yeni deneme, doğrudan çift ödemeye neden oluyor.

HATA SLİBİNİ MUTLAKA ALIN

İşlemin başarısız olduğu iddia ediliyorsa, üzerinde "red" veya "hata" ifadesi yer alan fiziki slibin işletmeden talep edilmesi gerekiyor.