Türkiye’de araç finansmanında uzun süredir pek yaygın olmayan bir yöntem, son dönemde dikkat çekici biçimde büyüyor. Bankalardaki kredi koşullarının sıkılaşmasıyla birçok tüketici, sıfır kilometre otomobili krediyle değil, kredi kartı ile satın almaya başladı. Böylece kredi yerine kart, faiz yerine komisyon, rehin yerine ise tam mülkiyet öne çıkıyor. Bu eğilim, rekor seviyeye ulaşan satışların arkasındaki en önemli yeni unsurlardan biri olarak gösteriliyor.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2025 yılında da yüksek talep ivmesini sürdürüyor. Sadece 11 ayda toplam satışlar 1 milyon 176 bin 780 adede çıkarken, hem bayiler hem de tüketiciler mevcut finansman seçeneklerini sonuna kadar zorlamak zorunda kalıyor. Kredi kanallarındaki zayıflık ve 2 milyon TL üzeri taşıt kredisi kullanılamaması, tüketiciyi alternatif finansman modeline, yani kredi kartıyla alıma yönlendiriyor. Bugün satılan birçok sıfır araç 2 milyon TL barajının üstünde olduğu için, kredi limitinin en az 3,5 milyon TL’ye çıkarılması talebi öne çıkıyor.

KREDİ KANALINDA DARALMA FİNANSMANI DEĞİŞTİRİYOR

Orta ve üst sınıf otomobillerde kredi kullanımı neredeyse tamamen devre dışı kalmış durumda. Bayilerde nakit akışı yeniden kritik hale gelirken, alternatif ödeme yöntemleri daha da yaygınlaşıyor. Tüketicilerin döviz veya altın bozdurarak ödeme yapması, yakın çevreden borçlanması ya da yüksek tutarlı kredi kartı çekimi gerçekleştirmesi artık sık karşılaşılan finansman yöntemleri arasında.

KREDİDE MALİYET DE PSİKOLOJİ DE CAYDIRIYOR

Bankalarda taşıt kredilerinin aylık faiz oranı yaklaşık yüzde 5 seviyesinde bulunuyor. 2 milyon TL altındaki araçlarda kredi kullanılabilse bile, kredi çekildiğinde araç üzerine rehin konulması, geri ödeme tutarlarının başlangıç fiyatının çok üzerine çıkması ve satış/takas sırasında rehin kaldırma masrafı gibi nedenler tüketiciyi bu kanaldan uzaklaştırıyor. Bu nedenle kredi, hem maliyet hem de psikolojik açıdan külfetli bir seçenek olarak görülüyor.

KREDİ VE KART ARASINDA BÜYÜK GERİ ÖDEME FARKI

Bayilerin aktardığı hesaplamalara göre, 2 milyon TL’nin altında bir araç için 400 bin TL kredi çekildiğinde 12 ay sonunda ödenecek toplam tutar 530 bin ile 585 bin TL arasında değişiyor.

Buna karşılık kredi kartında tek çekim için çoğu bayi komisyon talep etmiyor. Kart limitine bağlı olarak 1 milyon TL veya daha yüksek bir tutarı kartla ödemek mümkün.

12 ay taksitli ödemede dahi komisyon dahil toplam geri ödeme 1 milyon 350 bin TL’yi geçmiyor. Ayrıca araç üzerine rehin konulmaması nedeniyle aracın satışı çok daha kolay gerçekleşiyor ve kredi sürecindeki başvuru-onay adımları ortadan kalkıyor.

ALTIN VE DÖVİZ BOZDURARAK ARAÇ ALIMI YAYGINLAŞTI

2025’te öne çıkan bir başka eğilim de tüketicilerin tasarruflarını likide ederek araç satın alması oldu. Altın veya döviz bozdurup ödeme yapmak, hem yüksek kredi maliyetinden kaçınmayı sağlıyor hem de aracın reel değer artışı sayesinde enflasyon ve kur riskine karşı koruma sunuyor. Bu nedenle otomobil, yeniden bir yatırım aracı olarak görülmeye başlandı.

MARKALARIN KAMPANYALARI ÖNE ÇIKIYOR

Yüksek talep, güçlü arz ve agresif kampanyalarla birlikte pazar 2025’te yeni bir rekora hazırlanıyor. Markaların öne çıkan kampanyaları şöyle:

JAECOO 7: 1 milyon TL için 6 ay vadeli, yüzde 2,42 faizli ticari kredi ve nakit alım avantajı. Revive 4x2 versiyonu 2 milyon 170 bin TL’den başlayan fiyatla sunuluyor.

TOGG T10F: 1 milyon TL için 12 ay yüzde 0 faizli finansman desteği, bireysel ve kurumsal kullanıcılara yönelik.

Skoda Superb Premium ve L&K: Tüzel kişiler için 500 bin TL, 6 ay, yüzde 0 faiz kampanyası.

Chery Yeni TIGGO7: Ticari müşterilere özel 400 bin TL, 6 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği.

Opel: Bazı modellerde sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.