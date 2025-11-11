Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, her geçen gün nakit para kullanımının azalmasına neden olurken, kartlı harcama miktarlarındaki artış dolandırıcıların bu alana yoğunlaşmasına neden oldu.



Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine her geçen gün bir yenisi eklenirken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bu tür istenmeyen durumların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi yeni önlemi yürürlüğe aldı.

KREDİ KARTINDAN NAKİT ÇEKİMİNE SAAT KISITLAMASI



Bankaların enflasyonu gerekçe göstererek müşterilerin kredi kartı limitlerini peş peşe artırması, dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Kullanıma açık ve yüklü limiti bulunan kartları gözüne kestiren dolandırıcılar, özellikle kullanıcıların uykuda olduğu gece saatlerinde dolandırıcılık yöntemlerini uygulamaya alıyor.



Bu sırada banka hesabının gerçek sahipleri, kendilerine gelen güvenlik mesajlarını ya da banka tarafından yapılan aramaları görmezken, sabah saatlerinde ise banka hırsızlığını önlemek için çok geç kalınmış olunuyor. BDDK, bankalara verdiği yeni talimat ile bu durumun önüne geçebilmek amacıyla kredi kartından yapılacak nakit işlemlere zaman kısıtlaması getirdi.

Kullanıcılar, saat 22.00 ve 06.00 arasında yapacakları nakit avans işlemlerinde, söz konusu talebi çipli kimlik kartlarıyla fiziksel olarak onaylamak zorunda kalacak. Söz konusu işlem yalnızca NFC özelliği bulunan telefonlar ile gerçekleştirilebilecek. Telefonunda bu özellik bulunmayan ya da çipli kimlik kartına sahip olmayan kullanıcılar ise nakit avans çekim işlemi için kısıtlama saatlerinin sona ermesini bekleyecek.