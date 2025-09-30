Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine rağmen bankaların kredi faizlerinde indirime gitmemesi tüm kesimlerin tepkisini çekiyor. İktidar medyası Yenişafak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerini sürdürürken, bankaların kredi vermemesinin en büyük nedeni olarak Mer- kez Bankası’nı gösterdi.

Kredilerin yıllık maliyetinin hâlâ yüzde 65-70 civarında olduğuna dikkat çekilen haberde, “Bunun en önemli nedeni Merkez Bankası’nın bankalara kredi kullandırtmaması. Merkez Bankası millete değil faizciye çalışıyor” ifadeleri öne çıktı.

DALGA BAŞLADI

İktidar medyasına göre, paradan para kazanan rant lobileri bu süreçten kârlı çıkarken, üreten ve çalışan milyonlar eziliyor. Eylülde politika faiz oranı yüzde 43’ten 40.5’e çekilmiş olsa da ticari kredi faizleri genel olarak yüzde 47-50 bandına sıkışmış durumda. TCMB istatistiklerine göre ticari kredi faizlerinin ortalaması 19 Eylül itibarıyla yüzde 53.55 oldu. Aralık ayından bu yana politika faizinde gerçekleştirilen 7 puanlık indirime rağmen, ticari kredi faizlerinde ortalama düşüş yalnızca 6 puan seviyesinde kaldı.

İŞ DÜNYASI KAYNAK BEKLİYOR

Üstelik bu oran yalnızca ortalamayı yansıtıyor; komisyon ve ek ücretler dahil edildiğinde kredi maliyetleri yüzde 60’lara kadar yükseliyor. Yüksek borçlanma maliyetlerinin üzerine bir de krediye erişim kısıtlaması eklenince konkordato dalgası kaçınılmaz hale geldi. Bugün konkordato başvurusu yapan şirketlerin büyük çoğunluğu yüksek TL faizli kredilerle boğuşan, kredi kanalları kapanmış firmalardan oluşuyor. İş dünyası, artık kredi sınırlamalarının gevşetilmesini ve bankaların yeniden reel sektöre kaynak açmasını bekliyor.