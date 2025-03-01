Ekonomide kredi kullanımını düzenleyen BDDK, tüketici kredilerine ilişkin yeni bir karar aldı. Yapılan değişiklikle birlikte kredi çeken vatandaşlar, borçlarını daha uzun vadede ödeme imkanına kavuşacak. 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle kredi vadeleri artırılırken, kredi tutarına göre farklı vade süreleri belirlendi.

KREDİ VADELERİ KAÇ AY OLDU?

BDDK, finansal istikrarı koruma amacıyla tüketici kredilerinde yeni vade düzenlemelerine gitti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 13 Şubat 2025 tarihli kararına göre kredi vadeleri şu şekilde güncellendi:

125 bin TL ve altındaki krediler için 36 ay vade,

125 bin TL – 250 bin TL arasındaki krediler için 24 ay vade,

250 bin TL üzerindeki krediler için 12 ay vade uygulanacak.

ÖNCEDEN VADE SAYISI KAÇTI?

Önceki düzenlemede 50 bin TL'ye kadar olan krediler için 36 ay, 50 bin TL üzerindeki krediler için 24 ay ve 100 bin TL üzeri krediler için ise 12 ay vade sınırı bulunuyordu.

Yeni düzenleme ile kredi üst limitleri artırılarak, vatandaşların kredi geri ödemelerinde daha uzun vadeye yayılmış bir sistem oluşturulması hedefleniyor. Bu değişikliğin, özellikle yüksek enflasyon ve kredi faiz oranlarının arttığı bir dönemde vatandaşlara bir nebze de olsa nefes aldırması bekleniyor.

Tüketici kredilerindeki bu değişiklik 2025 yılı itibarıyla resmen yürürlüğe girerken, vatandaşlar yeni vade süreleri hakkında bankalarından detaylı bilgi alabilecek.