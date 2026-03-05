Finansal piyasalardaki savaş kaynaklı dalgalanmanın, Merkez Bankası'nı (TCMB) faiz indirimlerine ara verme ve likiditeyi sıkılaştırma adımlarına yöneltmesi, finansman maliyetlerini hızla yukarı çekiyor.

Bankalar BCH/Rotatif adı verilen ticari değişken faizli kredilerde yüzde 2-4 aralığında faiz artışına gitti. Ticari rotatif kredilerde faizler daha önce yüzde 41-43 bandına kadar gerilemişti ancak, firmaya göre bu oranların yüzde 46-50 seviyesine kadar yükseldiği ifade ediliyor. Merkez Bankası’nın önlemlerini Cnbc-e'ye değerlendiren İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, “Merkez Bankası bu hadise ortaya çıktığında haftalık repo ihalesini kaldırdı. Yüzde 37 ile fonluyordu bankaları. Şimdi likidite senedi ihraç ederek fonluyor” dedi.

EK MALİYETLER ARTIYOR

Kabaca, 3 günde 60 milyar liralık likidite senedi ihraç edildiğine dikkat çeken Eğilmez, “Yüzde 40 civarı fonluyor bankaları. Faiz 40'lara çıktı. Bunun bankalara etkisi daha fazla olacak. Kredi faizleri yükseliyor. Faizler daha da yukarı gidecek" diye konuştu. SÖZCÜ’ye konuşan Ekonomist Erol Taşdelen ise bazı bankaların kredi kullanımında dolaylı maliyetleri artıran uygulamalara yöneldiğine dikkat çekti.

Taşdelen’in aktardığına göre bazı bankalar, müşterilere kredi kullandırırken sigorta veya masrafsızlık paketi gibi çapraz ürünleri zorunlu tutabiliyor. Bu tür uygulamalarda, söz konusu ürünlerin alınması kredi onayı için ön koşul haline getiriliyor. Krediye erişimin zorlaşması nedeniyle müşteriler de bu ek maliyetleri kabul etmek zorunda kalabiliyor.