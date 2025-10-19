Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s’tan (S&P) beklenen kredi notu güncelleme gelmedi, rapor bile yayınlanmadı.

Aslında kredi notu görünümünün yükseltilmesi öngörülüyordu, ancak Türkiye’nin notu ‘BB-’ ve durağan seviyesinde kaldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Ekim Cuma günü “Türkiye çok değişti, çok gelişti. G20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz.

Kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı” sözlerini sarf etmesinin ardından Türkiye ile kredi notu aynı olan ülkeler dikkat çekti. ‘Yatırım yapılabilir’ seviyenin 3 basamak altındaki bu not, Kosta Rika, Güney Afrika, Özbekistan, Ermenistan, Makedonya, Ürdün, Honduras, Bahama ve Benin gibi ülkelerle aynı seviyede bulunuyor.

‘ZAHMETE GİRMEMİŞLER’

Türkiye’nin Fitch Ratings, S&P ve Moody’s gibi 3 büyük kurumdaki kredi notunun ‘BB-/ Ba3’ ile ‘spekülatif’ olduğuna işaret eden Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) Direktörü Burcu Aydın, “3 büyük kurumdaki notumuz: ‘Yatırım yapılabilir’ düzeyin 3 basamak altı. 90’lı yıllarda takıldığımız düzey” dedi. Ekonomist Atilla Yeşilada ise “S&P Türkiye hakkında bir derecelendirme raporu yayınlama zahmetine bile girmiyor. Şimşek ekibi ve piyasalar için bir hayal kırıklığı daha” yorumunu yaptı.

Not artışı için 2 temel kriter gerçekleşmedi

Ekonomist Dr. Burcu Aydın, “Kurumlar, daha önce yaptıkları açıklamalarda not artışı için 2 temel alanda iyileşme beklediklerini iletmişlerdi: Enflasyonda kalıcı düşüş, kurumsal yapıda iyileşme. Gelişmeler, kısa vadede kredi notunda artışı desteklemiyor” dedi.