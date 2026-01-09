Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Küresel ölçekteki uygulamalar incelendiğinde limitlerin ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği görülüyor.

Dünya örneklerine bakıldığında:

İngiltere'de limit 100 sterlin,

Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 avro,

ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.

Yeni düzenleme ile Türkiye'deki kullanıcılar, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 liraya kadar olan alışverişlerini kart şifresi girmeden temassız bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

TEMASSIZ KREDİ KARTI KULLANANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Şifresiz işlem limitinin artırılması ödeme kolaylığı sağlarken, güvenlik önlemlerinin takibi de büyük önem taşıyor. Uzmanlar ve bankacılık otoriteleri, temassız kart kullanıcılarının şu hususlara dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor:

Harcama Bildirimlerini Açın: Bankanızın mobil uygulaması üzerinden anlık harcama bildirimlerini aktif hale getirerek, kartınızdan yapılan her işlemden anında haberdar olun.

Ekstre Kontrolü: Periyodik olarak hesap özetlerinizi kontrol ederek bilginiz dışındaki işlemleri denetleyin.

Limit Tanımlama: Eğer 2 bin 500 liralık genel limiti yüksek buluyorsanız, bankanızın dijital kanalları üzerinden temassız işlem limitinizi kendinize özel olarak daha düşük bir tutara sabitleyebilirsiniz.

Kayıp ve Çalıntı Durumu: Kartın kaybolması veya çalınması durumunda, vakit kaybetmeden banka ile iletişime geçerek kartın kullanıma kapatılması güvenlik açısından kritiktir.