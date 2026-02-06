Türkiye’de kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarındaki artış sonrası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), borçlu vatandaşları rahatlatacak önemli bir adım attı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, yasal takibe düşen veya ödeme zorluğu yaşayan tüketicilere 48 aya kadar yapılandırma hakkı tanındı.

BDDK kararına göre, yapılandırmadan yararlanmak isteyenler için 3 aylık başvuru süresi bulunuyor. Süre, nisan ayı sonunda sona erecek.

KİMLER YAPILANDIRMADAN YARARLANABİLECEK?

Düzenleme, herkesi kapsamıyor. Yapılandırma hakkı için bazı şartlar bulunuyor:

-Kredi kartı borcunun dönem borcunun kısmen ya da tamamen ödenmemiş olması gerekiyor

-Borcun, ocak ayı sonuna kadar oluşmuş olması şart

-1 Şubat sonrası oluşan borçlar kapsam dışı

-Asgari ödeme tutarını ödeyen ya da hiç ödeme yapamayanlar düzenlemeden yararlanabiliyor

-Yapılandırma kapsamında oluşacak taksitler, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenerek tahsil edilecek.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE KRİTİK DETAY

İhtiyaç kredileri için yapılandırma şartı ise gecikme süresine bağlı. Buna göre:

-30 günden fazla gecikmeye düşen ihtiyaç kredileri yapılandırılabilecek

-30 günü aşmayan gecikmeler düzenleme kapsamına alınmayacak

-Değerlendirmede, BDDK karar tarihi esas alınacak.

FAİZ ORANI NETLEŞTİ

BDDK’nın açıkladığı karara göre, yapılandırılan borçlar için uygulanacak aylık faiz oranı yüzde 3,11 olarak belirlendi. Bu oran, mevcut piyasa koşullarına kıyasla daha öngörülebilir bir ödeme planı sunuyor.

Uzmanlar, yapılandırma süresinin sınırlı olması nedeniyle borcu bulunan vatandaşların nisan ayı sona ermeden bankalarıyla iletişime geçmesi gerektiğini vurguluyor.

BORÇ BİRLEŞTİRME VE TRANSFER SEÇENEĞİ

Düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri de borç birleştirme imkânı oldu. Birden fazla bankaya borcu olan tüketiciler:

-Borçlarını tek bir bankada toplayabiliyor

-Daha uzun vade ve görece düşük faizle yeni bir ödeme planı oluşturabiliyor

-Borç transferi yoluyla farklı bankalara ayrı ayrı başvuru yapma zorunluluğundan kurtuluyor.

Bu yöntem, özellikle çok sayıda kredi kartı borcu bulunanlar için süreci daha yönetilebilir hale getiriyor.

SON BAŞVURU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

BDDK’nın kredi borcu yapılandırma düzenlemesi, ödeme güçlüğü yaşayan milyonlarca kişi için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak başvuru süresinin 3 ayla sınırlı olması nedeniyle, borcu olan vatandaşların geç kalmadan bankalarıyla görüşmesi büyük önem taşıyor.

Nisan ayı sonunda sona erecek bu süreç, borç yükünü hafifletmek isteyenler için kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.