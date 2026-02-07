Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarındaki artış sonrası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ödeme güçlüğü yaşayan tüketiciler için yeni bir yapılandırma kararı aldı. Yasal takibe düşen ya da borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlara 48 aya varan vade seçeneği sunulurken, başvurular için üç aylık süre tanındı. Düzenleme kapsamında kimlerin yararlanabileceği, faiz oranı ve son başvuru tarihi de netleşti.

BDDK kararına göre, yapılandırmadan yararlanmak isteyenler için 3 aylık başvuru süresi bulunuyor. Süre, nisan ayı sonunda sona erecek.

DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Düzenleme, herkesi kapsamıyor.

Yapılandırma hakkı için bazı şartlar bulunuyor. Şartlar şöyle:

Kredi kartı borcunun dönem borcunun kısmen ya da tamamen ödenmemiş olması gerekiyor.

Borcun, ocak ayı sonuna kadar oluşmuş olması şart.

1 Şubat sonrası oluşan borçlar kapsam dışı.

Asgari ödeme tutarını ödeyen ya da hiç ödeme yapamayanlar düzenlemeden yararlanabiliyor.

Yapılandırma kapsamında oluşacak taksitler, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenerek tahsil edilecek.

İhtiyaç kredileri için yapılandırma şartı ise gecikme süresine bağlı. Buna göre, 30 günden fazla gecikmeye düşen ihtiyaç kredileri yapılandırılabilecek 30 günü aşmayan gecikmeler düzenleme kapsamına alınmayacak Değerlendirmede, BDDK karar tarihi esas alınacak.

FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

BDDK’nın açıkladığı karara göre, yapılandırılan borçlar için uygulanacak aylık faiz oranı yüzde 3,11 olarak belirlendi. Uzmanlar, yapılandırma süresinin sınırlı olması nedeniyle borcu bulunan vatandaşların nisan ayı sona ermeden bankalarıyla iletişime geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri de borç birleştirme imkânı oldu. Birden fazla bankaya borcu olan tüketiciler, borçlarını tek bir bankada toplayabiliyor Daha uzun vade ve görece düşük faizle yeni bir ödeme planı oluşturabiliyor

Borç transferi yoluyla farklı bankalara ayrı ayrı başvuru yapma zorunluluğundan kurtuluyor. Bu yöntem, özellikle çok sayıda kredi kartı borcu bulunanlar için süreci daha yönetilebilir hale getiriyor.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

BDDK’nın kredi borcu yapılandırma düzenlemesi, ödeme güçlüğü yaşayan milyonlarca kişi için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak başvuru süresinin 3 ayla sınırlı olması nedeniyle, borcu olan vatandaşların geç kalmadan bankalarıyla görüşmesi büyük önem taşıyor.

Nisan ayı sonunda sona erecek bu süreç, borç yükünü hafifletmek isteyenler için kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.