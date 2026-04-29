Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından 29 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe konulan borç yapılandırma düzenlemesinde yasal süre bugün doluyor.

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte güçlük çeken vatandaşların, sunulan imkanlardan yararlanabilmesi için 29 Nisan Çarşamba günü mesai bitimine kadar ilgili banka şubeleri veya dijital kanallar üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Düzenleme çerçevesinde yapılandırma kapsamına giren borç kalemleri şu şekilde belirlenmiştir:

Kredi Kartı Borçları: Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyen ya da toplam borç bakiyesini kapatamayan kullanıcılar, mevcut borçlarını yapılandırabiliyor.

İhtiyaç Kredileri: 29 Ocak 2026 tarihinden önce çekilmiş ve ödemesinde 30 günü aşan gecikme bulunan ihtiyaç kredileri taksitlendirme kapsamına dahil ediliyor.

ÖDEME KOŞULLARI BELLİ OLDU

Yapılandırma sürecinde uygulanacak ödeme koşulları BDDK tarafından sınırlandırılmıştır. Buna göre:

Borçlar, kişinin mali durumuna ve talebine göre en fazla 48 ay vadeye bölünebiliyor.

Yapılandırma faiz oranı, aylık referans oranını geçmeyecek şekilde en fazla yüzde 3,11 olarak uygulanıyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE KREDİ NOTU GÜNCELLEMESİ

Borçlu vatandaşların, doğrudan borcun bulunduğu banka ile iletişime geçerek gelirlerine uygun bir ödeme planı oluşturması gerekiyor.

Yapılandırma onaylandıktan sonra belirlenen takvim doğrultusunda ilk taksitin ödenmesiyle birlikte, borçlunun kredi risk kaydı sistemde güncellenerek mevcut gecikme durumu düzenleniyor.

Başvuru süresinin bugün mesai saati bitiminde sona erecek olması nedeniyle, bu tarihten sonra yapılacak talepler mevcut yapılandırma düzenlemesi kapsamı dışında kalacak.