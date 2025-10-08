ABD'den nükleer silahsızlandırma anlaşması konusunda bir dönüş de almadıklarını belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın nükleer silah denemeye hazır olduğunu söyledi.

Rus diplomat, bunun yanında "ABD nükleer denemeler yaparsa, biz de nükleer denemelere başlarız" açıklamasını yaptı.

Kremlin, ABD'nin nükleer silah denemeleri için hazırlık yaptığını belirtti. Rusya'nın da bu adımı atmaya hazır olduğunu vurguladı.

TOMAHAWK KARARINA ESTİ GÜRLEDİLER

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzelerini göndermeyi değerlendirmeye alması, Rusya'da büyük öfke yarattı.

Kartapolov, "Tomahawk füzelerini nasıl havada vuracağımızı ve fırlatma sistemlerini nasıl yok edeceğimizi biliyoruz. Bunları Suriye'de gördük" dedi.

Bu açıklamadan hemen sonra Ryabkov, "eğer Tomahawk sistemleri Ukrayna'ya giderse, bu sistemleri ABD askerleri kullanacak. ABD'yi bu hamleyi gözden geçirmeye çağrıyoruz" diye ekledi.

ALASKA GÖRÜŞMELERİ BOŞA GİTTİ

Trump ve Putin 15 Ağustos’ta Soğuk Savaş döneminden kalma Anchorage Hava Kuvvetleri Üssü’nde bir araya gelmişti.

Rusya'ya göre Trump'ın füze kararı ise olumlu yönelimi tamamen bitirdi. Trump ve Zelenski Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere karşı yaptığı hava saldırının barışı baltaladığını belirtiyor.

ABD'YE ÜSTÜ KAPALI UYARI

Rusya'nın o günden beri bombardımanı kesmemesi ve Trump'ın Rusya ekonomisine olan siyasi taarruzu, barış yönündeki ivmenin sonunu hazırladı.

Ryabkov, Donald Trump'ın 'Tomahawk füzesi' kararının büyük oranda barış çabalarını öldürdüğünü söyledi.

Rus yetkili, Trump'ın tavrının değişmesinden Avrupa'yı sorumlu tuttu. Bakan yardımcısı "Amerikan liderliğine baskı uygulayanların sonuçların derinliğini ve ciddiyetinin farkında olmasını umuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin düşünceli davranmasını bekliyoruz” dedi.