Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in salı günü ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yapacağını doğruladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, planlanan görüşmeye ilişkin soruya, “Evet, durum böyle. Bu görüşme Salı günü gerçekleşecek” yanıtını verdi.

Trump'ın bugün yaptığı açıklamada, Moskova’da Rus liderle görüşen özel temsilcisi Steve Witkoff’un “olumlu görüşmeler” gerçekleştirdiğini söylemişti.

Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için Putin ile doğrudan konuşmayı planladığını belirten Trump, hafta sonu boyunca yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ve Washington’ın savaşı bitirme konusunda güçlü bir şansa sahip olduğunu ifade etti.

Trump, konuşmada toprak meseleleri ve enerji santrallerini ele alacağını ancak ayrıntı vermeyeceğini söyledi. Kremlin, görüşmenin içeriğine ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak, iki liderin yapacağı görüşmeler hakkında önceden değerlendirme yapmanın uygun olmadığını belirtti.