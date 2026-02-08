Şirketin cuma günü müşterilere yaklaşık 1,37 dolar tutarında küçük bir nakit ödül vermeyi planladığı belirtildi. Ancak sistem hatası sonucu bu ödül yerine kullanıcılara toplam 2 bin Bitcoin gönderildi. Yanlış transfer, kısa sürede fark edilerek müdahale edildi.

TAMAMINA YAKINI GERİ ALINDI

Bithumb, yaptığı açıklamada hatanın hızla tespit edildiğini ve yanlış gönderilen tokenların neredeyse tamamının geri alındığını duyurdu. Platform, teknik arızadan etkilenen 695 müşterinin işlem ve para çekme faaliyetlerini 35 dakika içinde kısıtladı.

Şirket, yanlışlıkla gönderilen toplam 620 bin Bitcoin’in yüzde 99,7’sinin geri kazanıldığını açıkladı. Açıklamada, olayın dış kaynaklı bir siber saldırı ya da güvenlik ihlaliyle ilgisi olmadığı vurgulanarak, sistem güvenliği ve müşteri varlık yönetimi açısından herhangi bir sorun bulunmadığı ifade edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Güney Kore’nin finansal düzenleyici kurumu Finansal Denetim Servisi (FSS), cumartesi günü acil toplantı düzenleyerek inceleme başlatma kararı aldı. Kurum, yasadışı bir faaliyetin tespit edilmesi halinde resmi soruşturma açılacağını bildirdi.

Bithumb ise düzenleyici kurumlarla işbirliği yapacağını duyurdu. Şirketin CEO’su Lee Jae-won, bu olayı önemli bir ders olarak gördüklerini ve bundan sonra büyümeden ziyade müşteri güveni ve huzurunu öncelik haline getireceklerini söyledi.

TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Şirket ayrıca, olay sırasında platformu kullanan tüm müşterilere yaklaşık 13,66 dolar tazminat ödeyeceğini ve bazı işlem ücretlerini kaldıracağını açıkladı. Benzer hataların önüne geçmek için doğrulama sistemlerinin güçlendirileceği ve anormal işlemleri tespit etmek amacıyla yapay zeka teknolojilerinin kullanılacağı belirtildi.

Kripto para piyasasında geniş yankı uyandıran bu olayın, finans sektöründe daha sıkı düzenlemelerin tartışılmasına yol açabileceği değerlendiriliyor. Metinde, Nisan 2024’te ABD’de Citigroup’un bir müşterinin hesabına 280 dolar yerine yanlışlıkla 81 trilyon dolar yatırdığı ve hatanın saatler sonra fark edilerek geri alındığı benzer bir örnek de hatırlatıldı.