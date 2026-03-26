TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen torba kanun teklifinin, kripto varlıkların vergilendirilmesini öngören maddeler geri çekildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan kripto varlıklara ilişkin maddelerin, sektördeki hızlı değişim ve gelişmeler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmek üzere geri çekilme teklifinin AK Parti Grubu tarafından Genel Kurul'a iletildiğini bildirdi.

İleri, şunları kaydetti:

"Ülkemiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile her alanda olduğu gibi yenilikçi-teknolojik sektörlerde de dünyaya entegre ve öncü olma iddiasını artırarak devam ettirecektir. Bu süreçte konuya gösterdiği hassasiyetlerden dolayı Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, talimatları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunarız."

DÜZENLEMEDE NE VARDI?

Söz konusu düzenlemede, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan ve aracılık edilen kripto varlık satış ve transfer işlemlerinin 10 binde 3 oranda vergilendirilmesi öngörülüyordu.