Küresel piyasalarda yeni hafta jeopolitik riskler sebebiyle güvenli liman alımları ile başlarken, “riskli varlıklardan kaçış” eğilimi de öne çıkıyor. Bu kapsamda kripto varlıklarda dikkat çeken düşüşler yaşandı.

Piyasanın en büyük varlığı olarak bilinen Bitcoin, hafta sonu işlemlerinde 86 bin dolara kadar geriledi. Böylece BTC son 5 haftanın da en düşük seviyelerini gördü.

Lider kripto para birimi Bitcoin, bugün 86,48 dolara geriledi. Bugün sabah seansında 09.29'da 87 bin 929 dolarda bulunuyor.

ALTCOİNLER DE DÜŞTÜ

Bitcoin'de görülen düşüşlerin etkisiyle, altcoinlerde de aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Ethereum, bugün 2 bin 785 dolara geriledi. Bugün sabah seansında 09.29'da 2 bin 883 dolarda bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.