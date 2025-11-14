Bitcoin'deki değer kaybı haftanın son işlem gününde de devam etti. Lider kripto para birimi Bitcoin, 126.272 dolarlık zirvesinden yaklaşık yüzde 22 gerileyerek, 4 Kasım'da ayı piyasasına girişinin ardından bugün de Mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye kadar düştü.

Bitcoin fiyatı 96 bin 678 dolara kadar çekildi. Daha sonra bir miktar toparlanan Bitcoin sabah seansında 08.50'de 97 bin 925 dolara geriledi. Bitcoin'in 4 saatlik grafiği incelendiğinde; 96 bin dolar kritik destekte, EMA 200 (97.895) üzerinde tutunmaya çalışıyor. RSI 18.42 ile aşırı satımda, tepki alımı potansiyeli yüksek. 97.500 üzerinde kapanış yükselişi (102K-106K), 96.000 altında kapanış ise düşüşü (92K-88K) tetikler. Kısa vadede ayı baskın, uzun vadede boğa trendi sürüyor. Hacim dipte alıcı girişi gösteriyor, 96.000-97.500 arası karar bölgesi.

ETHEREUM'DA SON DURUM

Ethereum da piyasadaki zayıf seyre eşlik ederek yüzde 0,59 değer kaybıyla 3 bin 101 dolara kadar geriledi. Ethereum'un 4 saatlik grafiği incelendiğinde; Ethereum 4 saatlik grafikte 3.440 USDT civarında kritik destekte tutunuyor, EMA 200 (3.395) hemen altında baskı altında. RSI 23 ile aşırı satım bölgesinde, tepki alımı için yüksek potansiyel taşıyor. 3.500 üzerinde kapanış yükselişi tetikler (3.600-3.800 hedef), 3.400 altında kapanış ise düşüşü hızlandırır (3.200-3.000). Kısa vadede ayı hakimiyeti var, uzun vadede boğa trendi devam ediyor. Hacimde dip alımları artıyor, 3.400-3.500 arası karar noktası.

GÖZLER ABD'DE VERİLERİNDE

Kripto piyasasında belirsizliği artıran ana unsur ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği politika. Fed üyelerinden gelen farklı açıklamalar yatırımcılar arasında tedirginlik yarattı. Federal hükümetin yeniden açılmasının ardından açıklanacak enflasyon ve istihdam verileri yakından izleniyor.

Uzmanlara göre, söz konusu verilerin Fed'in gelecek ay faizleri sabit tutma ihtimalini güçlendirmesi, Bitcoin ve diğer kripto varlıklar üzerinde ek baskıya neden olabilir.

ANALİSTLER UYARDI

10x Research analistleri, zayıflayan ETF girişleri, uzun vadeli yatırımcıların devam eden satışları ve bireysel yatırımcıların düşük talebi nedeniyle kriptonun "doğrulanmış bir ayı trendine" girdiğini belirtiyor. Kuruma göre Bitcoin’de bir sonraki kritik destek seviyesi 93 bin dolar olarak öne çıkıyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFAEDELER YATIRIM TAVSİYESİD DEĞİLDİR.