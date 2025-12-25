Kripto para piyasası 2025 genelinde yatırımcıların önemli bir bölümünü hayal kırıklığına uğratsa da hackerlar bu alandaki faaliyetlerine hız kesmeden devam etti.

2025'te, kripto para ekosistemi için tarihin en büyük hırsızlıklarının yaşandığı yıl olarak gerçekleşti. Blockchain analiz şirketleri Chainalysis ve TRM Labs’in verilerine göre, siber saldırılarda toplam zarar 2.7 milyar dolarlık kripto para çalındı. Web3 güvenlik şirketi De.Fi’nin kripto hırsızlıklarını izleyen REKT veritabanı da benzer şekilde 2.7 milyar dolarlık kayıp hesapladı.

BYBIT SALDIRISI TARİHE GEÇTİ

Yılın açık ara en büyük olayı, Dubai merkezli kripto borsası Bybit’te yaşandı. Saldırganlar yaklaşık 1.4 milyar dolarlık kripto varlığı ele geçirerek sadece 2025’in değil, kripto tarihinin de en büyük tekil vurgununu oldu. Blockchain analiz firmaları ve FBI, Kuzey Kore bağlantılı hackerları bu saldırı ile bağdaştırdı. Bybit vakası, sadece kripto para değil genel olarak tarihteki en büyük mali soygunlar arasında da yer aldı.

Önceki yılların “rekor” saldırıları, 2022’de Ronin Network’e yönelik 624 milyon dolarlık ve Poly Network’e yapılan 611 milyon dolarlık hırsızlıklardı. 2025’teki Bybit saldırısı, bu iki olayı da geride bırakarak çıtayı yeni bir seviyeye taşıdı.

Bybit’in yanı sıra yıl içinde dikkat çeken diğer büyük vakalar şunlar oldu:

-Cetus (merkeziyetsiz borsa): 223 milyon dolar

-Balancer (Ethereum üzerinde çalışan protokol): 128 milyon dolar

-Phemex (kripto borsası): 73 milyon dolar

2024'TE 2.2 MİLYAR DOLAR ÇALINMIŞTI

Veriler, saldırganların hız kesmediğini ifade ediyor. 2023’te toplam çalınan kripto 2 milyar dolar olurken, 2024’te bu rakam 2.2 milyar dolara yükselmişti. 2025’te ise 2.7 milyar dolarla yeni bir zirve görülmüş oldu.