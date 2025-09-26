ABD'de beklenilenden daha güçlü gelen ekonomik veriler sonrası faiz indirimi beklentilerinin düşmesiyle kripto paralarda düşüş görüldü.

ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında kalarak ABD ekonomisinin sağlıklı olduğuna işaret etmesinin ardından faiz indirimi beklentilerinin azalması kripto piyasası üzerinde etkili oldu.

Lider kripto varlık olan Bitcoin’in fiyatı son 24 saatte 108 bin 605 dolara kadar geriledi. Ethereum ise 3 bin 815 dolara kadar düştü.

Altcoinler grubunda yer alan Ripple ise sert düşüşler yaşayan kripto paralardan oldu. Ripple cuma günü 2,72 dolara geriledi.

GÖZLER KRİTİK SAATE ÇEVRİLDİ

Fed'in faiz indirimine yönelik endişeleri küresel piyasalardaki satış baskısını hızlandırırken yatırımcıların gözü bugün açıklanacak kritik veriye odaklandı.

Bankanın enflasyon göstergesi olarak değerlendirdiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verileri piyasaların odağında yer alıyor.