Qureshi’ye göre Bitcoin, 2026 sonunda 150 bin doların üzerine çıkacak. Ancak bu yükselişe rağmen Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin azalması bekleniyor.

Son dönemde büyük ilgi gören yeni fintech odaklı blockchains projelerinin ise beklentileri karşılayamayacağı öngörülüyor. Günlük aktif adresler, stablecoin akışları ve gerçek dünya varlıkları (RWA) gibi temel göstergelerde Tempo, Arc ve Robinhood Chain’in zayıf kalacağı; Ethereum ve Solana’nın ise güçlü performans sergileyeceği ifade ediliyor.

Qureshi, en yetenekli geliştiricilerin tarafsız altyapı sunan zincirlerde kalmaya devam edeceğini, 2026’da Google, Meta (Facebook) veya Apple gibi büyük bir teknoloji şirketinin bir kripto cüzdanı başlatabileceğini ya da satın alabileceğini de öngörüyor.

FORTUNE 100 ŞİRKETLERİNDEN BLOCKCHAINS HAMLESİ

Birçok Fortune 100 şirketinin blockchains projeleri başlatacağını belirten Qureshi, bu alandaki yoğunlaşmanın daha çok banka ve fintech şirketlerinde olacağını kaydetti. Avalanche’ın bu alanda öne çıkmasını bekleyen Qureshi, OP Stack, Orbit ve ZK Stack gibi altyapıların da dikkat çekeceğini söyledi.

Monad projesinin ise kripto sosyal medyasında “ölü” ilan edileceğini, ancak yılın ikinci yarısında güçlü metriklerle geri döneceğini savundu. Ayrıca en az üç farklı blockchainsin, gecikme ve işlem kapasitesini artırmak için DoubleZero altyapısına bağlanacağını; DoubleZero’nun Solana’daki stake oranının yüzde 80’in üzerine çıkacağını dile getirdi.

DeFi’DE KONSOLİDASYON VE YENİ ÜRÜNLER

Merkeziyetsiz finans (DeFi) tarafında, sürekli vadeli işlemler (perp DEX) pazarının üç büyük platform etrafında yoğunlaşması bekleniyor. Qureshi, bu üç platformun toplam pazarın yaklaşık yüzde 90’ını paylaşacağını, geri kalan küçük oyuncuların ise sınırlı bir pay için rekabet edeceğini ifade etti.

Hisse senedi temelli türev ürünlerin (equity perps) hızlı büyüyeceğini ve yıl sonuna kadar toplam DeFi perp hacminin yüzde 20’sini aşacağını belirten Qureshi, RFQ (Request for Quote) modelinin hem spot hem de türev piyasalarda CLOB ve AMM’lere kıyasla daha hızlı büyüyeceğini söyledi. Ayrıca DeFi sektöründe içeriden öğrenenlerin ticaretiyle ilgili bir skandalın ana akım medyada geniş yer bulabileceğini öngördü.

STABLECOIN ARZINDA YÜZDE 60 ARTIŞ

Qureshi’nin tahminlerine göre 2026’da stablecoin arzı yaklaşık yüzde 60 artacak ve dolar bazlı stablecoin’lerin payı yüzde 99’un üzerinde kalacak. USDT’nin hakimiyetinin ise kademeli olarak yüzde 55 seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Stablecoin destekli kartların kullanımında yüzde 1000’lik artış öngören Qureshi, bu kartların özellikle gelişmekte olan ülkelerde stablecoin’lerin yayılmasında ana kanal haline geleceğini ifade etti. Bu alanda Rain’in en büyük kazananlardan biri olacağına dikkat çekti.

DÜZENLEME VE SİYASET CEPHESİ

ABD’de Clarity Act’in bazı değişiklikler ve siyasi pazarlıkların ardından 2026’da yasalaşabileceğini belirten Qureshi, kripto sektöründe bu yasaya dair “bir miktar pişmanlık” yaşanabileceğini söyledi.

Demokratların Temsilciler Meclisi’ni kazanması halinde, kripto piyasasında $TRUMP ve $WLFI ile temas eden tüm işlemlerin Kongre’de soruşturmalara konu olabileceğini savunan Qureshi, bu süreçte birçok anlaşmanın mahkeme celbiyle gündeme gelebileceğini ifade etti. Trump’ın ise bu işlemlerle ilgisi olmadığını savunacağını öngördü.

TAHMİN PİYASALARI HIZLA BÜYÜYECEK

Tahmin piyasalarının 2026’da büyük bir ivme kazanacağını belirten Qureshi, spor bahisleri ve federal düzenlemelere ilişkin hukuki tartışmaların süreceğini, ancak ciddi bir değişiklik olmayacağını söyledi. Polymarket’in kültürel etkisini artırarak pazara hakim olacağını, Robinhood ve geleneksel bahis şirketlerinden pay almaya devam edeceğini kaydetti.

Buna karşılık, birçok platformun tahmin piyasalarını ek bir özellik olarak sunmasının başarısız olacağını belirten Qureshi, bu girişimlerin yüzde 90’ının yıl sonuna kadar kapanacağını ifade etti.

YAPAY ZEKA SINIRLI AMA ETKİLİ

Yapay zekanın kripto dünyasında ağırlıklı olarak yazılım geliştirme ve güvenlik alanlarında kullanılmaya devam edeceğini belirten Qureshi, diğer kullanım alanlarının büyük ölçüde prototip aşamasında kalacağını söyledi. Sosyal medyalardaki bot ve spam sorununa yönelik etkili bir çözümün 2026’da da bulunamayacağını öngördü.

Buna karşın, yapay zeka destekli yazılım araçlarının küçük ekiplerin daha ölçekli ürünler geliştirmesine olanak tanıyacağını ifade eden Qureshi, 2026’nın “ajan tabanlı startup’ların yılı” olarak anılacağını ve bunun kripto girişimlerini derinden etkileyeceğini vurguladı.

Siber güvenlikte hem saldırı hem savunma tarafında yapay zekanın daha yoğun kullanılacağını belirten Qureshi, saldırı sayısının artmasına rağmen toplam kayıpların 2025’e kıyasla azalabileceğini dile getirdi.

"YAVAŞ AMA SAĞLAM KAZANDIRIR"

Qureshi, tüm bu öngörüleri iki ana başlıkta özetledi:

“Yavaş ve istikrarlı olan, yeni ve parlak olana karşı kazanır” ve “Mevcut trendler büyük ölçüde devam eder.”

**NOT: BU HABERDE YER ALANLAR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR