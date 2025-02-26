Sosyal medyada kripto yatırımlarını takipçileriyle paylaşan Arnold Haro, bir 'memecoin'e son 500 dolarını (yaklaşık 18.2 bin TL) kaptırdıktan sonra canlı yayında kendini vurdu.

Hindustan Times'a göre izleyicilerine son bir mesaj veren Haro, "Eğer ölürsem, umarım bunu bir memecoine çevirirsiniz" dedi ve ardından başına birkaç kez silah dayayarak tetiği çekti.

Ölümcül atışın ardından yayının 30 dakika boyunca devam ettiği ve izleyicilerin endişeyle yorumlar yaparak onun iyi olup olmadığını sorguladığı aktarıldı. Olaydan oldukça kısa süre sonra Haro'nun adını taşıyan 'memecoinler' piyasaya sürüldü.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Haro'nun canlı yayındaki vefatının ardından adına bir bağış kampanyası da başlatıldı. Açıklamada, "Sevgili baba; oğul, kardeş, hayat arkadaşı ve birçok insanın yakın dostu olan Arnold Robert Haro'nun vefatını derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz" denildi. Ayrıca Haro'nun depresyonla mücadelesine ve geride bıraktığı sevdiklerine değinildi: "O, insanları güldürme yeteneğine sahipti. Neşe yayardı ve kendi zorluklarıyla boğuşmasına rağmen her zaman başkalarını ön planda tutardı. Sayısız insanın hayatına cömertliği ve sıcaklığıyla dokundu."