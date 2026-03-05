ABD Başkanı Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Noem’in görevden alındığını duyurdu. Noem’in görevine son verildiğini açıklayan Trump, yeni İç Güvenlik Bakanı olarak Senatör Mullin’in atanacağını belirtti.
ABD Başkanı, değişikliğin “ülke güvenliği ve yönetimde etkinliği artırma” amacıyla yapıldığını ifade etti. Atanan Senatör Mullin’in, Kongre deneyimi ve ulusal güvenlik konusundaki çalışmalarıyla İç Güvenlik Bakanlığı görevini üstleneceği bildirildi.
Bakanlık yetkilileri, geçiş sürecinin sorunsuz şekilde yürütüleceğini ve Mullin’in yakın zamanda resmen göreve başlayacağını açıkladı.
Noem görev süresi boyunca tutumuna ilişkin eleştirilerle karşı karşıyaydı. Noem’in başdanışmanıyla ilişki yaşadığı, İç Güvenlik Bakanlığı’nın elde ettiği kaynakların dağıtımı konusunda soru işaretleri gündeme gelirken ve federal göçmenlik görevlilerinin karıştığı olaylar karşısındaki tutumu eleştiriliyordu.