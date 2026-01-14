El Udedyd ve İran etrafındaki diğer askeri üsler boşaltılırken, İsrail olası bir ABD saldırısı durumunda İran hava sahasını etkisiz hale getireceğini duyurdu.

İsrail'de de son hazırlıklar tamamlandı. Ülke çapında sığınaklar halka açık hale getirildi. Aynı anda Demir Kubbe için mühimmat taşıyan araçlar İsrail'in büyük şehirlerinde görüntülendi. İsrail'in Nevatim hava üssü ise büyük oranda boşaltıldı.

Olası bir saldırının gerçekleşmesi an meselesi olarak değerlendiriliyor. Buna karşın The Wall Street Journal'ın haberine göre İran rejiminin bölgesel rakibi konumunda olan Ümman, Katar ve Suudi Arabistan ABD'yi saldırının olası etkileri konusunda uyardı.

İran rejiminin düşmesi durumunda yaşanacak kaos sebebiyle yeni bir mülteci dalgasının, Türkiye dahil İran'ın komşusu olan ülkeleri etkilemesinden endişe ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ise gözlem uçağını havalandırdı, ancak ABD'yi saldırıdan vazgeçirme çabalarına katılmadı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı:

"- İran hakkında bazı haberlerimiz var. İran'da infazların durdurulduğu söylendi. İnfaz planı yok. Bana öyle söylendi, bunu öğreneceğiz. Eğer böyle bir şey olursa, hepimiz çok üzüleceğiz. Siz de çok üzüleceksiniz. Ama bana ulaşan bilgiye göre infazlar durdurulmuş. İran çok kötü davranıyor. Hamaney'in bana saygı duyduğunu düşünmüyorum."