Yurtiçinde gözler kritik enflasyon rakamlarına çevrildi. Yılın son enflasyon rakamları bugün 10.00'da açıklanacak. Kritik veri öncesinde dolar/TL'de yükselişle başladı.
Dolar/TL kuru yeni haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor Dolar/TL bugün 08.25'te 43,02 seviyesinde hareketleniyor.
Eflasyon rakamları kasım ayında aylık bazda yüze 0,87 olarak açklanırken, yıllık bazda yüzde 3,07 olarak açıklanmıştı.
Aralık ayında ise aylık bazda yüzde 0,98 olması beklenirken, yıllık bazda yüzde 31,00 olarak açıklanması bekleniyor.
