Meclis’te “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında çalışmalarını sürdüren Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dinlemelerde sona yaklaştı. Askerî kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerin şehit olması nedeniyle ertelenen 17. toplantı bugün yapılacak.

Komisyon, güvenlik bürokrasisini yeniden dinleyecek. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, 8 Ağustos’taki ilk sunumdan bu yana sahadaki son gelişmeleri milletvekillerine aktaracak.

KAPSAMLI SUNUM

MİT Başkanı Kalın’ın, MİT ve TSK’nın yürüttüğü mekanizma kapsamında kaç silahın bırakıldığı, envanter bilgileri, imha edilen silahlar, örgüte ait etkisiz hâle getirilen mağaralar ve lojistik depolara ilişkin görseller içeren bir sunum yapması öngörülüyor.

Ayrıca, örgütün Suriye’deki kolunun Şam yönetimiyle yürüttüğü temaslar ve SDG’nin entegrasyon sürecindeki son gelişmeler hakkında da bilgi verileceği belirtiliyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, sınır ötesi operasyonlar ile bölgedeki diğer unsurlara karşı yürütülen terörle mücadele faaliyetlerindeki son durumu milletvekillerine aktarması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ise yurt içindeki terörle mücadele, farklılaşan terör yöntemlerine karşı yürütülen operasyonlarda gelinen aşama ve PKK’nın uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı gibi ilave suç alanlarına yönelik atılan adımlara dair değerlendirmeler yapacağı belirtiliyor.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Üç sunum da komisyonun hazırlayacağı rapora yön verecek. MİT Başkanı ve bakanların ortaya koyacağı tespitler doğrultusunda raporun çerçevesi netleşecek. Raporda, silah bırakan PKK’lıların Türkiye’ye girişlerinde karşılaşacakları hukuki statü, suça karışanlarla izlenecek yol, örgüt yöneticilerine ilişkin öneriler ile Mahmur Kampı’ndaki sivillerin Türkiye’ye dönüş süreci için oluşturulacak yol haritasına dair başlıkların yer alabileceği ifade ediliyor.

MİT’in sunumunun içeriği nedeniyle toplantının, hassas bilgilerin korunması amacıyla tam kapalılık esasına göre yapılacağı ve tüm konuşmaların tutanağa geçirilip yayımlanmayacağı kaydediliyor.

ZAP’TAN ÇEKİLME AÇIKLAMASI

Öte yandan terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırındaki Zap Kampı’ndan çekildiğini duyurdu. Açıklamada, “16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiştir. Mevcut hâliyle alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır” ifadesi kullanıldı.