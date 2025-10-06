AİHM'in Selahattin Demirtaş için verdiği ihlal kararının ardından avukatları müvekkillerinin tahliyesi için istinafa başvuruda bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "AİHM kararları uygulanmalı, Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın içinde bulunduğu Kobani kumpas davasında tutuklu bulunanlar serbest bırakılmalı" dedi.

Yeni yasama başladı. Önümüzdeki süreçte yeni çözüm sürecine ilişkin hangi adımlar atılacak merakla bekleniyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Yeni yasama döneminde bizim beklentimiz yasal ve hukuki düzenlemeler. PKK'nın silahsızlanma için PKK ile ilgili özel yasanın çıkarılması, infaz kanununda değişiklikler gibi düzenlemeler gerekiyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel ise sürece ilişkin eleştirilerini doğrudan iktidara yöneltti. Yeni yasama yılı hızla başlarken gözler AİHM kararı sonrası 8 Ekim'e çevrildi.

SÖZCÜ TV'ye konuşan Anayasa Hukukçusu Süheyl Batum, "Selahattin Demirtaş hakkındaki kararı AİHM dün vermedi. Demirtaş 9 yıldır içeride. AİHM kararına uyulmadı. Olay baştan sistemin planladığı gibi gidiyor. DEM Parti'nin seçmenleri de farkında. İktidar CHP'yi de saf dışı bırakıp Türkler, Kürtler, Araplar diyerek bir projeyi gerçekleştirecek. Bu proje için de günlerdir konuşuyorlar." dedi.