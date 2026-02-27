Bugün Terörist başı Öcalan ikinci mesajını yayınlayacak. DEM Parti, yaptığı açıklamada Öcalan’ın sürece ilişkin değerlendirmelerinin ve yeni mesajının kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Açıklamada, Kürt sorununun demokratik çözümü kapsamında gelinen aşamanın ve bundan sonraki sürecin ele alınacağı ifade edildi.

Yeni mesajın saat 11.00’de Ankara Maltepe’de bulunan Yılmaz Güney Sahnesi’nde okunacağı belirtildi.

İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan terörist başı Öcalan, 27 Şubat 2025’te yaptığı açıklamada “Barış ve Demokratik Toplum” başlığıyla bir çağrıda bulunmuştu. Bu açıklamasında örgüte kongre toplayarak silah bırakma ve kendini feshetme kararı alma çağrısı yapmıştı. İlerleyen haftalarda silahların yakıldığı bir açıklama düzenlenmişti.

Söz konusu çağrı, Ekim 2024’te Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde başlatılan ve kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan sürecin önemli adımlarından biri olarak değerlendirilmişti.