

Türkiye’de işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmeleri çoğunlukla belirsiz süreli olarak yapılıyor. İş Kanunu’na göre belirsiz süreli sözleşmeyi sona erdirmek isteyen tarafın, karşı tarafa önceden bildirim yapması gerekiyor. Bu süreye ihbar süresi deniyor.

Eğer işçi bu sürelere uymadan işten ayrılırsa işverene, işveren bu sürelere uymadan işçiyi çıkartırsa işçiye ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğuyor.

HANGİ DURUMLARDA İHBAR SÜRESİ UYGULANMAZ?

Bazı durumlarda ihbar süresine uyulmasına gerek kalmıyor. Örneğin:

-İşçi, haklı nedenle sözleşmesini feshederse ihbar süresi beklenmez ve -işçiden tazminat talep edilemez.

-İşveren, haklı nedenle işçiyi çıkarırsa ihbar süresi uygulanmaz ve işçiye tazminat ödemez.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç’ın aktardığına göre, birçok çalışan ihbar tazminatını sadece işverenin ödemesi gereken bir yükümlülük sanıyor. Oysa işçi de haklı bir sebep olmadan ihbar süresine uymadan işten ayrılırsa işverene tazminat ödemek zorunda kalabiliyor.

İŞ KANUNUNA GÖRE İHBAR SÜRELERİ

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamındaki çalışanlar için ihbar süreleri çalışma süresine göre şöyle belirleniyor:

-6 aydan az çalışan işçi: 2 hafta

-6 ay – 1,5 yıl arası çalışan işçi: 4 hafta

-1,5 – 3 yıl arası çalışan işçi: 6 hafta

-3 yıldan fazla çalışan işçi: 8 hafta

Bu süreler iş sözleşmeleri ile artırılabiliyor, ancak kanuni sürenin altına indirilemiyor.

BASIN VE DENİZ İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞANLAR

Basın İş Kanunu: 5 yıldan az çalışan gazeteciler için 1 ay, 5 yıldan fazla çalışan gazeteciler için 3 ay ihbar süresi bulunuyor. Gazeteci kendi istifa ederse süre daima 1 ay olarak uygulanıyor.

Deniz İş Kanunu: 6 ayını doldurmayan denizciler işten çıkarılamıyor. Daha sonraki ihbar süreleri ise İş Kanunu ile paralel şekilde uygulanıyor.

BORÇLAR KANUNUNA GÖRE İHBAR SÜRESİ

Ev hizmetleri, küçük tarım işletmeleri, esnaf işyerleri gibi bazı alanlarda çalışanlar Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabi oluyor. Bu durumda ihbar süreleri şu şekilde:

-1 yıla kadar çalışan işçi: 2 hafta

-1 – 5 yıl arası çalışan işçi: 4 hafta

-5 yıldan fazla çalışan işçi: 6 hafta

DENEM SÜRESİNDE TAZMİNAT ÖDENMEZ

İş sözleşmelerinde 2 aya kadar deneme süresi konulabiliyor. Bu sürede işçi veya işveren sözleşmeyi feshederse ihbar süresi uygulanmıyor ve tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmuyor.