Yurt içi tarafta bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilecek. 19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla beraber faiz politikasında değişikliğe giden TCMB'nin bugün yapacağı toplantı da faiz indirimine gitmesi bekleniyor.
Kritik karar öncesinde döviz kurları rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar/TL kuru yeni rekor seviyesine yakın seyrederken, Euro/TL ise yeni rekorlara doymuyor. Merkez Bankası'nın kararıyla beraber döviz kurlarında yaşanabilecek ataklar yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Piyasa beklentileri dahilinde yaşanabilecek bir faiz indirimi döviz kurlarında bu seyri sürdürebilir. Ancak daha büyük bir faiz indirimi sert daha sert yükselişleri meydana getirebilir.
Piyasa TCMB'den 250 baz puan indirim bekliyor. ABD'li dev banka Goldman Sacsh ise Merkez Bankası'nın faizleri 350 baz puan indirmesini bekliyor.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle kritik karar öncesinde döviz kurları yukarı yönlü hareketleniyor. Dolar/TL kuru dünü 40,41 ile 40,48 aralığında tamamladı. Yeni günde sabah seansında 08.28'de 46,46 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL REKOR KIRDI
Piyasanın merakla beklediği kritik karar öncesinde Euro/TL rekor kırdı. Dünü 47,41 ile 47,70 aralığında geçiren Euro/TL günü 47,67 seviyesinde tamamladı. Yeni güne başlarken gece 47,82 seviyesine yükseldi. Bugün ise sabah seansında 08.28'de 47,75 seviyesinde bulunuyor.
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